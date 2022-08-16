В Тюменской области нашли смертельно опасное растение

Опасное растение специалисты обнаружили в Ярковском районе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Ярковском районе Тюменской области обнаружена повилика полевая — растение, после поедания которого домашнему скоту грозит смерть, а урожаю — снижение. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления Россельхознадзора по Тюменской области.

«В Ярковском районе обнаружен карантинный вредный организм — повилика полевая. Оно содержит в себе алкалоид, который вызывает отравление и поражает желудочно-кишечный тракт скота, вплоть до смертельного исхода», — рассказали URA.RU в пресс-службе.

Растение обнаружили в ходе экспертизы образцов флоры, которая развивается и растет в данный период года. Повилика угрожает не только животным, но и другим растениям: она относится к паразитам, поражает деревья, засоряет посадочный материал, снижает количество и качество урожая.

В настоящее время информация о паразите передана в Россельхознадзор региона. Специалисты примут соответствующие меры.

Ранее URA.RU писало, что опасная повилика прибывает в Тюмени и из-за границы. Растение обнаружили в багаже мужчины, прилетевшем из Таджикистана.