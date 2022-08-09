09 августа 2022

Из-за границы в Тюмень попытались ввезти губительное растение

© Служба новостей «URA.RU»
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Эвакуация аэропорта Рощино. Тюмень, аэропорт, рощино, разминирование, эвакуация аэропорта
Опасный груз удалось обнаружить в аэропорту Рощино Фото:

Опасное паразитическое растение — повилика — было обнаружено в багаже пассажира, прилетевшего в Тюмень из Таджикистана. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

«Специалистами управления в тюменском аэропорту Рощино осуществлен карантинный фитосанитарный контроль международного рейса из Таджикистана. При досмотре ручной клади и багажа пассажиров, выявлен ввоз 0,21 кг подкарантинной продукции (приправы) с признаками заражения карантинным организмом — повиликой (Cuscuta)», — рассказали в ведомстве.

В пресс-службе пояснили, повилика опасна тем, что обвивается вокруг растения-хозяина (своей добычи) и питается его соками. «Недавние исследования показали, что повилика способна улавливать запах растений и таким образом находить жертву», — добавили в Россельхознадзоре. Вся опасная продукция была уничтожена в спецпечи аэропорта.

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Опасное паразитическое растение — повилика — было обнаружено в багаже пассажира, прилетевшего в Тюмень из Таджикистана. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора. «Специалистами управления в тюменском аэропорту Рощино осуществлен карантинный фитосанитарный контроль международного рейса из Таджикистана. При досмотре ручной клади и багажа пассажиров, выявлен ввоз 0,21 кг подкарантинной продукции (приправы) с признаками заражения карантинным организмом — повиликой (Cuscuta)», — рассказали в ведомстве. В пресс-службе пояснили, повилика опасна тем, что обвивается вокруг растения-хозяина (своей добычи) и питается его соками. «Недавние исследования показали, что повилика способна улавливать запах растений и таким образом находить жертву», — добавили в Россельхознадзоре. Вся опасная продукция была уничтожена в спецпечи аэропорта.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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