В Крыму назвали фантастическими бреднями угрозы ВСУ взорвать мост

В Крыму не верят угрозам Украины о разрушении Крымского моста Фото: Официальный сайт «Крымский мост»

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Заявления киевских властей о разрушении Крымского моста — это «фантастические бредни». Об это рассказал вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков.

«Заявления подобного формата исключительно рассчитаны на психологическую повестку. Это не первые и не последние подобные фантастические бредни», — пояснил Бобков РИА «Новости». По его словам, такие заявления особенно абсурдно звучат на фоне поражения украинских войск и нужны только для того, чтобы выманить еще больше денег и другой помощи от Запада.

Также вице-спикер парламента пояснил, что Крымский мост находится под неустанным контролем ПВО, кроме того, сам мост очень устойчивый. «Уверен, что никому не захочется проверять его на прочность», — подытожил Бобков.

Ранее в офисе Зеленского пообещали разрушить Крымский мост, на что отреагировали в Госдуме. Военный эксперт также раскрыл, что Крымский мост защищен с воздуха, моря, суши, а также через опоры, на которых расположены специальные датчики слежения и уничтожения объекта. Все эти угрозы связаны с тем, что Россия проводит спецоперацию на Украине, цель которого — защита мирного населения Донбасса от геноцида.