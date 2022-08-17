Группа Anacondaz подает в суд на власти Перми и Екатеринбурга

17 августа 2022 в 13:01 Размер текста - 17 +

Музыканты готовят иски к властям Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Участники российской рэп-рок-группы Anacondaz готовят судебные иски к властям Перми и Екатеринбурга из-за отмененных концертов. Об этом музыканты сообщили в своем официальном telegram-канале. «Из-за давления властей на концертные площадки и организаторов мы вынуждены объявить о переносе всех наших шоу, запланированных на 2022 год в России. Билеты будут действительны, менять их не нужно. Кроме того, мы начинаем судебные процессы против властей за срывы концертов в Екатеринбурге и Перми», — сообщается в telegram-канале группы. Ранее концерты группы Anacondaz были сорваны в Перми и Екатеринбурге. В Перми полицейские прервали концерт группы практически в начале исполнения песен и разогнали всех участников мероприятия. В Екатеринбурге концерт отменили по требованию МВД. Anacondaz — российская рэп-рок-группа. Оказалась в неформальном списке музыкальных исполнителей, чьи выступления в России якобы были сочтены нежелательными. В него попали артисты, которые осудили проведение специальной операции на Украине. О начале спецоперации Владимир Путин объявил 24 февраля. Ее цели — денацификация и демилитаризация Украины, а также помощь жителям ДНР.

Участники российской рэп-рок-группы Anacondaz готовят судебные иски к властям Перми и Екатеринбурга из-за отмененных концертов. Об этом музыканты сообщили в своем официальном telegram-канале. «Из-за давления властей на концертные площадки и организаторов мы вынуждены объявить о переносе всех наших шоу, запланированных на 2022 год в России. Билеты будут действительны, менять их не нужно. Кроме того, мы начинаем судебные процессы против властей за срывы концертов в Екатеринбурге и Перми», — сообщается в telegram-канале группы. Ранее концерты группы Anacondaz были сорваны в Перми и Екатеринбурге. В Перми полицейские прервали концерт группы практически в начале исполнения песен и разогнали всех участников мероприятия. В Екатеринбурге концерт отменили по требованию МВД. Anacondaz — российская рэп-рок-группа. Оказалась в неформальном списке музыкальных исполнителей, чьи выступления в России якобы были сочтены нежелательными. В него попали артисты, которые осудили проведение специальной операции на Украине. О начале спецоперации Владимир Путин объявил 24 февраля. Ее цели — денацификация и демилитаризация Украины, а также помощь жителям ДНР.