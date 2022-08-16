Клава Кока оказалась не по карману мэрии Екатеринбурга

17 августа 2022 в 14:00 Размер текста - 17 +

Выступление Клавы Коки оплатил застройщик восьмого района города «РСГ-Академическое» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Администрация Екатеринбурга не смогла проспонсировать выступление уроженки уральской столицы певицы Клавы Коки. Об этом во время брифинга, посвященного празднованию Дня города, рассказал начальник городского управления культуры Илья Марков. «Мы уже знали, что будет Клава Кока — это больше молодежный вариант. Мы пересмотрели все молодежные группы, которые нам по карману. И нам для городской дискотеки такой вариант [как и Filatov & Karas] показался уместным», — заявил Марков. При этом он уточнил, что всего на празднование Дня города из муниципального бюджета выделено 27 миллионов рублей. Клава Кока выступит на главном празднике Екатеринбурга за счет застройщика «РСГ-Академическое». Екатеринбургская певица Клава Кока (Клавдия Высокова) стала одним из хедлайнеров Дня города. Артистка выступит в Академическом районе 20 августа. В прошлом году компания «РСГ-Академическое» привозила на День города за свой счет рэпера Feduk. На бюджетные в 2022 году выступит певец Александр Маршал, проект Filatov & Karas, а также автор мема «штрибан, фильтруй хрюканину» бард Александр Новиков.

Администрация Екатеринбурга не смогла проспонсировать выступление уроженки уральской столицы певицы Клавы Коки. Об этом во время брифинга, посвященного празднованию Дня города, рассказал начальник городского управления культуры Илья Марков. «Мы уже знали, что будет Клава Кока — это больше молодежный вариант. Мы пересмотрели все молодежные группы, которые нам по карману. И нам для городской дискотеки такой вариант [как и Filatov & Karas] показался уместным», — заявил Марков. При этом он уточнил, что всего на празднование Дня города из муниципального бюджета выделено 27 миллионов рублей. Клава Кока выступит на главном празднике Екатеринбурга за счет застройщика «РСГ-Академическое». Екатеринбургская певица Клава Кока (Клавдия Высокова) стала одним из хедлайнеров Дня города. Артистка выступит в Академическом районе 20 августа. В прошлом году компания «РСГ-Академическое» привозила на День города за свой счет рэпера Feduk. На бюджетные в 2022 году выступит певец Александр Маршал, проект Filatov & Karas, а также автор мема «штрибан, фильтруй хрюканину» бард Александр Новиков.