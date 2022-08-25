Силовики проверят безопасность добычи песка в пригороде Кургана

В Кетовском районе частник добывает песок вблизи газопровода Фото: Никита Телиженко

Добыча песка в пригороде Кургана будет проверена на соблюдение безопасности. Техника работает рядом с газопроводом, передает корреспондент URA.RU. О проверке территории силовиками агентству сообщили в правительстве Курганской области в ответе на запрос.

«Основанием для проверок стали сообщения о проведении земляных работ, в охранной зоне газопровода», — сообщили в правительстве региона. Основанием для проверки стало сообщение о добыче песка в санитарной зоне газопровода вблизи поселка Большое Чаусово, в Кетовском районе. По информации источников, частный предприниматель добывает песок под предлогом создания пруда для разведения рыбы. Вывозит с участка песок и чернозем.

Прибыв на место, журналист URA.RU стал свидетелем вывоза земли, а так же следов раскопок в непосредственной близости от трубы. Не смотря на предупреждающую табличку о санитарной зоне в 25 метров, оголенная земля и следы тяжелой техники находились всего в трех метрах от газопровода. Прибывший на место частник, заявил что работает на участке более 12 лет, и неоднократно встречал комиссии из правоохранительных органов и прокуратуры. Однако дать пояснения, о том, что именно добывают на участке мужчина отказался, и выпроводил журналиста с частной территории.