Курганский статусный чиновник получил новые полномочия

17 августа 2022 в 17:49 Размер текста - 17 +

Курганский чиновник возглавил новую комиссию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Первый заместитель директора департамента финансов Курганской области Александр Голощапов возглавил новую комиссию. Она будет проверять кандидатов на должности руководителей финансового органа в муниципалитетах. Приказ ведомства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Создать комиссию по проведению проверки соответствия кандидатов на замещение должности руководителя финансового органа муниципалитетов <…>. Председатель комиссии — первый замдиректора финансов Александр Голощапов», — указано в опубликованном документе. Комиссия будет рассматривать документы, проводить тестирование претендентов, принимать решения о назначении или отказе. Ранее URA.RU писало, что региональный департамент финансов будет проверять квалификацию будущих профильных чиновников в округах и городах. Соответствующий закон в конце июня приняли депутаты облдумы в двух чтениях.

Первый заместитель директора департамента финансов Курганской области Александр Голощапов возглавил новую комиссию. Она будет проверять кандидатов на должности руководителей финансового органа в муниципалитетах. Приказ ведомства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Создать комиссию по проведению проверки соответствия кандидатов на замещение должности руководителя финансового органа муниципалитетов <…>. Председатель комиссии — первый замдиректора финансов Александр Голощапов», — указано в опубликованном документе. Комиссия будет рассматривать документы, проводить тестирование претендентов, принимать решения о назначении или отказе. Ранее URA.RU писало, что региональный департамент финансов будет проверять квалификацию будущих профильных чиновников в округах и городах. Соответствующий закон в конце июня приняли депутаты облдумы в двух чтениях.