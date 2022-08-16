16 августа 2022

Курганский статусный чиновник получил новые полномочия

© Служба новостей «URA.RU»
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Общественный совет департамента регулирования цен и тарифов. Курган, депутат, чиновник, руки
Курганский чиновник возглавил новую комиссию Фото:

Первый заместитель директора департамента финансов Курганской области Александр Голощапов возглавил новую комиссию. Она будет проверять кандидатов на должности руководителей финансового органа в муниципалитетах. Приказ ведомства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Создать комиссию по проведению проверки соответствия кандидатов на замещение должности руководителя финансового органа муниципалитетов <…>. Председатель комиссии — первый замдиректора финансов Александр Голощапов», — указано в опубликованном документе. Комиссия будет рассматривать документы, проводить тестирование претендентов, принимать решения о назначении или отказе.

Ранее URA.RU писало, что региональный департамент финансов будет проверять квалификацию будущих профильных чиновников в округах и городах. Соответствующий закон в конце июня приняли депутаты облдумы в двух чтениях.

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Первый заместитель директора департамента финансов Курганской области Александр Голощапов возглавил новую комиссию. Она будет проверять кандидатов на должности руководителей финансового органа в муниципалитетах. Приказ ведомства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Создать комиссию по проведению проверки соответствия кандидатов на замещение должности руководителя финансового органа муниципалитетов <…>. Председатель комиссии — первый замдиректора финансов Александр Голощапов», — указано в опубликованном документе. Комиссия будет рассматривать документы, проводить тестирование претендентов, принимать решения о назначении или отказе. Ранее URA.RU писало, что региональный департамент финансов будет проверять квалификацию будущих профильных чиновников в округах и городах. Соответствующий закон в конце июня приняли депутаты облдумы в двух чтениях.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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