Сенатор Муратов рассказал о соглашениях, к которым шли 20 лет

По словам Муратова, такие партнерские соглашения выводят Курганскую область на новый уровень Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

О двух подписанных соглашениях во время проведения международного военного форума «Армия-2022» рассказал сенатор от Курганской области Сергей Муратов. Информация появилась в его telegram-канале.

«На полях международного военно-технического форума „Армия-2022“ были подписаны два соглашения с гендиректором Государственного машиностроительного конструкторского бюро „Вымпел“ им. Торопова Николаем Гусевым и гендиректором Корпорации „Тактическое ракетное вооружение“ Борисом Обносовым. К этим соглашениям мы шли 20 лет и теперь можем с гордостью говорить, что в Курганской области есть одно из ключевых предприятий ракетостроения России», — написал Муратов. По мнению политика, сегодня за этим предприятием стоит большое будущее. Сенатор подчеркнул также, что впереди — масштабная и очень серьезная работа.

Форум «Армия-2022» был открыт 15 августа. Президент РФ Владимир Путин выступил на открытии. Курганская компания «Вездеходы «Бурлак» представила в рамках форума сразу 4 модификации спецтехники. Завод «Кургандормаш» продемонстрировал бесшумный мини-погрузчик. А главный оборонный завод Кургана — новую вездеходную машину «Аврора» и роботизированную БМП-3.