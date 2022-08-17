Тюменские власти упростят получение выплат для молодых семей

18 августа 2022 в 14:03 Размер текста - 17 +

Дополнительные деньги на покупку жилья тюменцы смогут получать на счет в любом банке Фото: Владимир Андреев © URA.RU Власти Тюменской области хотят позволить молодым семьям, стоящим в очереди на помощь в покупке жилья, получать дополнительную выплату за рождение ребенка на счет в любом банке. Соответствующий проект подготовило Главное управление строительства. Сейчас монополия на зачисления отдана «Сбербанку». «В целях создания более комфортных условий для молодых семей, в целях получения дополнительной социальной выплаты, вводится возможность зачисления средств на банковский счет, открытый в любом кредитном учреждении. Ранее — только в ПАО „Сбербанк“», — говорится в проекте, разработанном ГУС ТО. Речь идет о дополнительных деньгах, которые в рамках жилищной программы могут получить молодые семьи. Их выделяют, если во время ожидания своей очереди у тюменцев рождается ребенок. Выплата составляет 5% от расчетной стоимости жилья. Сейчас получить деньги можно лишь на счет в банке, отобранном властями для обслуживания бюджетных соцвыплат. Если проект ГУСа утвердят, то кредитную организацию смогут выбирать сами родители.

Власти Тюменской области хотят позволить молодым семьям, стоящим в очереди на помощь в покупке жилья, получать дополнительную выплату за рождение ребенка на счет в любом банке. Соответствующий проект подготовило Главное управление строительства. Сейчас монополия на зачисления отдана «Сбербанку». «В целях создания более комфортных условий для молодых семей, в целях получения дополнительной социальной выплаты, вводится возможность зачисления средств на банковский счет, открытый в любом кредитном учреждении. Ранее — только в ПАО „Сбербанк“», — говорится в проекте, разработанном ГУС ТО. Речь идет о дополнительных деньгах, которые в рамках жилищной программы могут получить молодые семьи. Их выделяют, если во время ожидания своей очереди у тюменцев рождается ребенок. Выплата составляет 5% от расчетной стоимости жилья. Сейчас получить деньги можно лишь на счет в банке, отобранном властями для обслуживания бюджетных соцвыплат. Если проект ГУСа утвердят, то кредитную организацию смогут выбирать сами родители.