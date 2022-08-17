Курганцы жалуются на сирот из-за коммунальных проблем

Жительница поселка Юргамыш пожаловалась на новых соседей — детей-сирот, которые отказываются платить за откачку септика. Из-за этого во дворе появилась лужа с неприятным запахом. Об этом сообщает пользовательница Алена Корепина в группе «Юргамыш LIVE» в соцсети «ВКонтакте».
«Обращаюсь к администрации, которая выдает квартиры детям-сиротам в доме №53 по улице Ленина. Почему, когда вы вручаете им договор найма, договор на оплату электричества и отопления, вы не говорите им про септик? <…> В доме появляются все новые и новые люди, которые наотрез отказываются платить за откачку септика, поскольку им сказали платить только по договорам», — пишет Корепина.
По словам женщины, новые жильцы остро реагируют на замечания, из-за их нежелания оплачивать услугу во дворе появилась лужа с неприятным запахом. Откачкой жидких бытовых отходов (ЖБО) в доме занимается зарегистрированный предприниматель. Уточнить наименование организации URA.RU не удалось.
Администрация Юргамышского муниципального округа ответила в комментариях, что с гражданами данной категории проводится разъяснительная работа о недопустимости образования задолженности по всем видам услуг. «Ежеквартально проводятся проверки квартир, по заранее составленному графику. Предварительно анализируется информация о всех видах задолженности за коммунальные услуги», — уточняют чиновники.
Ранее URA.RU писало, что в Курганской области у сирот, имеющих крупные долги за коммунальные услуги, забирают муниципальные квартиры. На май 2022 года задолженность детей-сирот за коммуналку составляла более 44 млн рублей, более 6 млн рублей — за найм.
Если вы хотите сообщить новость, напишите нам
Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме. Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Курганистан»
Жительница поселка Юргамыш пожаловалась на новых соседей — детей-сирот, которые отказываются платить за откачку септика. Из-за этого во дворе появилась лужа с неприятным запахом. Об этом сообщает пользовательница Алена Корепина в группе «Юргамыш LIVE» в соцсети «ВКонтакте». «Обращаюсь к администрации, которая выдает квартиры детям-сиротам в доме №53 по улице Ленина. Почему, когда вы вручаете им договор найма, договор на оплату электричества и отопления, вы не говорите им про септик? <…> В доме появляются все новые и новые люди, которые наотрез отказываются платить за откачку септика, поскольку им сказали платить только по договорам», — пишет Корепина. По словам женщины, новые жильцы остро реагируют на замечания, из-за их нежелания оплачивать услугу во дворе появилась лужа с неприятным запахом. Откачкой жидких бытовых отходов (ЖБО) в доме занимается зарегистрированный предприниматель. Уточнить наименование организации URA.RU не удалось. Администрация Юргамышского муниципального округа ответила в комментариях, что с гражданами данной категории проводится разъяснительная работа о недопустимости образования задолженности по всем видам услуг. «Ежеквартально проводятся проверки квартир, по заранее составленному графику. Предварительно анализируется информация о всех видах задолженности за коммунальные услуги», — уточняют чиновники. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области у сирот, имеющих крупные долги за коммунальные услуги, забирают муниципальные квартиры. На май 2022 года задолженность детей-сирот за коммуналку составляла более 44 млн рублей, более 6 млн рублей — за найм.