Пермяки опасаются новых смертей после гибели девочки в селе

Жители Пермского края обеспокоены из-за открытых канализационных колодцев после трагедии, которая случилась в поселке Верхнечусовские городки, где была найдена погибшей 6-летняя девочка. В соцсетях они публикуют фотографии, предупреждая земляков об опасности.
«В Яйве, по дороге на третью автоколонну открытый колодец. 17 августа в него упала собака. Пыталась выбраться самостоятельно, но не смогла, ободрала все ноги. Колодец зарос травой, легко не заметить. Будьте внимательны!» — написано в паблике «Подслушано Яйва».
Жители города Чусового в соцсети «ВКонтакте» рассказали, что коммунальщики, которые проводили работы в канализационном колодце, на закрыли люк. В руководстве муниципального предприятия «Горводоканал» оперативно отреагировали на информацию, вскоре люк был закрыт.
На минувшей неделе в Верхнечусовских городках пропала несовершеннолетняя. Спустя трое суток после пропажи ребенка, ее тело было найдено в пожарном колодце. Сейчас следователи устанавливают причину гибели девочки, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело, расследование которого находится на личном контроле руководителя СКР Александра Бастрыкина.
Открытый колодец обнаружили жители Яйвы
Фото: паблик «Посдслушано Яйва», «ВКонтакте»
По словам яйвинцев, в колодец уже угодила собака, которая не смогла выбраться из него без посторонней помощи
Фото: паблик «Посдслушано Яйва», «ВКонтакте»
На открытый канализационный колодец обратили внимание и жители Чусового
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Жители Пермского края обеспокоены из-за открытых канализационных колодцев после трагедии, которая случилась в поселке Верхнечусовские городки, где была найдена погибшей 6-летняя девочка. В соцсетях они публикуют фотографии, предупреждая земляков об опасности. «В Яйве, по дороге на третью автоколонну открытый колодец. 17 августа в него упала собака. Пыталась выбраться самостоятельно, но не смогла, ободрала все ноги. Колодец зарос травой, легко не заметить. Будьте внимательны!» — написано в паблике «Подслушано Яйва». Жители города Чусового в соцсети «ВКонтакте» рассказали, что коммунальщики, которые проводили работы в канализационном колодце, на закрыли люк. В руководстве муниципального предприятия «Горводоканал» оперативно отреагировали на информацию, вскоре люк был закрыт. На минувшей неделе в Верхнечусовских городках пропала несовершеннолетняя. Спустя трое суток после пропажи ребенка, ее тело было найдено в пожарном колодце. Сейчас следователи устанавливают причину гибели девочки, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело, расследование которого находится на личном контроле руководителя СКР Александра Бастрыкина.