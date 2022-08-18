Пермяки опасаются новых смертей после гибели девочки в селе

Жители Прикамья обращают внимание на открытые колодцы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Пермского края обеспокоены из-за открытых канализационных колодцев после трагедии, которая случилась в поселке Верхнечусовские городки, где была найдена погибшей 6-летняя девочка. В соцсетях они публикуют фотографии, предупреждая земляков об опасности.

«В Яйве, по дороге на третью автоколонну открытый колодец. 17 августа в него упала собака. Пыталась выбраться самостоятельно, но не смогла, ободрала все ноги. Колодец зарос травой, легко не заметить. Будьте внимательны!» — написано в паблике «Подслушано Яйва».

Жители города Чусового в соцсети «ВКонтакте» рассказали, что коммунальщики, которые проводили работы в канализационном колодце, на закрыли люк. В руководстве муниципального предприятия «Горводоканал» оперативно отреагировали на информацию, вскоре люк был закрыт.

На минувшей неделе в Верхнечусовских городках пропала несовершеннолетняя. Спустя трое суток после пропажи ребенка, ее тело было найдено в пожарном колодце. Сейчас следователи устанавливают причину гибели девочки, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело, расследование которого находится на личном контроле руководителя СКР Александра Бастрыкина.

Открытый колодец обнаружили жители Яйвы Фото: паблик «Посдслушано Яйва», «ВКонтакте»

По словам яйвинцев, в колодец уже угодила собака, которая не смогла выбраться из него без посторонней помощи Фото: паблик «Посдслушано Яйва», «ВКонтакте»