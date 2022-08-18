Пермяки опасаются новых смертей после гибели девочки в селе

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Ремонтные работы Водного союза на площади Ленина. Курган, люк, колодец, люк канализации, открытый люк, ремонт водопровода
Жители Прикамья обращают внимание на открытые колодцы Фото:

Жители Пермского края обеспокоены из-за открытых канализационных колодцев после трагедии, которая случилась в поселке Верхнечусовские городки, где была найдена погибшей 6-летняя девочка. В соцсетях они публикуют фотографии, предупреждая земляков об опасности.

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Чем живет пермский поселок после гибели шестилетней девочки

«В Яйве, по дороге на третью автоколонну открытый колодец. 17 августа в него упала собака. Пыталась выбраться самостоятельно, но не смогла, ободрала все ноги. Колодец зарос травой, легко не заметить. Будьте внимательны!» — написано в паблике «Подслушано Яйва».

Жители города Чусового в соцсети «ВКонтакте» рассказали, что коммунальщики, которые проводили работы в канализационном колодце, на закрыли люк. В руководстве муниципального предприятия «Горводоканал» оперативно отреагировали на информацию, вскоре люк был закрыт.

На минувшей неделе в Верхнечусовских городках пропала несовершеннолетняя. Спустя трое суток после пропажи ребенка, ее тело было найдено в пожарном колодце. Сейчас следователи устанавливают причину гибели девочки, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело, расследование которого находится на личном контроле руководителя СКР Александра Бастрыкина.

Открытый колодец обнаружили жители Яйвы
Фото:
По словам яйвинцев, в колодец уже угодила собака, которая не смогла выбраться из него без посторонней помощи
Фото:
На открытый канализационный колодец обратили внимание и жители Чусового
Фото:

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Жители Пермского края обеспокоены из-за открытых канализационных колодцев после трагедии, которая случилась в поселке Верхнечусовские городки, где была найдена погибшей 6-летняя девочка. В соцсетях они публикуют фотографии, предупреждая земляков об опасности. «В Яйве, по дороге на третью автоколонну открытый колодец. 17 августа в него упала собака. Пыталась выбраться самостоятельно, но не смогла, ободрала все ноги. Колодец зарос травой, легко не заметить. Будьте внимательны!» — написано в паблике «Подслушано Яйва». Жители города Чусового в соцсети «ВКонтакте» рассказали, что коммунальщики, которые проводили работы в канализационном колодце, на закрыли люк. В руководстве муниципального предприятия «Горводоканал» оперативно отреагировали на информацию, вскоре люк был закрыт. На минувшей неделе в Верхнечусовских городках пропала несовершеннолетняя. Спустя трое суток после пропажи ребенка, ее тело было найдено в пожарном колодце. Сейчас следователи устанавливают причину гибели девочки, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело, расследование которого находится на личном контроле руководителя СКР Александра Бастрыкина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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