18 августа 2022

Ремесленники Германии разгневались на Шольца из-за помощи Украине

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Шольц Олаф, Официальный сайт канцлера Германии, Denzel, шольц олаф
Союз ремесленников ФРГ обвинил Олафа Шольца в готовности «пожертвовать своей страной ради Украины» Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Подавляющее большинство жителей Германии не желает жертвовать своим уровнем жизни, заработанным с трудом, ради Украины. Такие тезисы содержатся в гневном письме Союза ремесленников Германии канцлеру ФРГ Олафу Шольцу.

«Мы, как мастера, знаем из многочисленных бесед с нашими клиентами, что подавляющее большинство не желает жертвовать своим с трудом заработанным уровнем жизни ради Украины. Это тоже не наш конфликт!», — приводит письмо Союза ремесленников Германии немецкое издание Focus.

Также мастера раскритиковали политику Олафа Шольца из-за экономического кризиса. «Вы хотите быть канцлером, который разрушил Германию? Вы действительно хотите пожертвовать своей страной ради Украины?», — говорится в письме ремесленников.

В своем обращении они выдвинули Шольцу три требования по изменению внешней политики Германии. «[Во-первых, требуем] немедленно отменить все санкции против России. [Во-вторых,] немедленно начать дипломатические переговоры о прекращении боевых действий. [И в-третьих,] все политические решения должны быть проверены на пользу немецкому народу — как вы клялись», — заявляют ремесленники.

Германия столкнулась с сильнейшим энергетическим кризисом после того, как страны ЕС ввели масштабные санкции против России в связи со спецоперацией на Украине. Агентство Bloomberg сообщало, что у ФРГ осталось три месяца до возможного наступления газовой катастрофы. Так, для экономии ресурсов в немецких зданиях снизят температуру до 19 градусов. Ранее читатели Focus взбунтовались против Шольца из-за антироссийских санкций.

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Подавляющее большинство жителей Германии не желает жертвовать своим уровнем жизни, заработанным с трудом, ради Украины. Такие тезисы содержатся в гневном письме Союза ремесленников Германии канцлеру ФРГ Олафу Шольцу. «Мы, как мастера, знаем из многочисленных бесед с нашими клиентами, что подавляющее большинство не желает жертвовать своим с трудом заработанным уровнем жизни ради Украины. Это тоже не наш конфликт!», — приводит письмо Союза ремесленников Германии немецкое издание Focus. Также мастера раскритиковали политику Олафа Шольца из-за экономического кризиса. «Вы хотите быть канцлером, который разрушил Германию? Вы действительно хотите пожертвовать своей страной ради Украины?», — говорится в письме ремесленников. В своем обращении они выдвинули Шольцу три требования по изменению внешней политики Германии. «[Во-первых, требуем] немедленно отменить все санкции против России. [Во-вторых,] немедленно начать дипломатические переговоры о прекращении боевых действий. [И в-третьих,] все политические решения должны быть проверены на пользу немецкому народу — как вы клялись», — заявляют ремесленники. Германия столкнулась с сильнейшим энергетическим кризисом после того, как страны ЕС ввели масштабные санкции против России в связи со спецоперацией на Украине. Агентство Bloomberg сообщало, что у ФРГ осталось три месяца до возможного наступления газовой катастрофы. Так, для экономии ресурсов в немецких зданиях снизят температуру до 19 градусов. Ранее читатели Focus взбунтовались против Шольца из-за антироссийских санкций.
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