18 августа 2022

В Миассе восстановят памятник Ленину

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Памятник Ленину на площади революции. Челябинск, памятник ленину, монумент, площадь революции, ильич, скульптура ленин
Восстановление памятника должно войти в проект благоустройства территории Фото:

В Миассе (Челябинская область) восстановят памятник Владимиру Ленину. За проект восстановления проголосовали местные жители.

Согласно результатам голосования по благоустройству сквера на площади Труда, которое проводилось на сайте «нашмиасс», победу одержал проект №3. Из описания проекта следует, что планировка площади будет дорабатываться и усовершенствоваться, будут высажены деревья по периметру, перенесен остановочный комплекс. По улице Октябрьской будет сформирована аллея с размещением декоративных деревьев, разделяющая потоки движения проезжей части.

В описании к голосованию мэрия Миасса отметила, что все три макета показывают лишь направление, в рамках которого будет разработан проект благоустройства. Голосование длилось с начала по середину августа.

В декабре прошлого года памятник Ленину в Миассе сняли с постамента и отправили на экспертизу с последующей реставрацией. Активисты «Гражданского патруля» выступили с предложением не возвращать памятник на прежнее место, а отправить его в музей. Коммунисты, в свою очередь, призвали власти Миасса не уничтожать память великому прошлому, и даже нашли экспертов, которые проведут экспертизу.

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В Миассе (Челябинская область) восстановят памятник Владимиру Ленину. За проект восстановления проголосовали местные жители. Согласно результатам голосования по благоустройству сквера на площади Труда, которое проводилось на сайте «нашмиасс», победу одержал проект №3. Из описания проекта следует, что планировка площади будет дорабатываться и усовершенствоваться, будут высажены деревья по периметру, перенесен остановочный комплекс. По улице Октябрьской будет сформирована аллея с размещением декоративных деревьев, разделяющая потоки движения проезжей части. В описании к голосованию мэрия Миасса отметила, что все три макета показывают лишь направление, в рамках которого будет разработан проект благоустройства. Голосование длилось с начала по середину августа. В декабре прошлого года памятник Ленину в Миассе сняли с постамента и отправили на экспертизу с последующей реставрацией. Активисты «Гражданского патруля» выступили с предложением не возвращать памятник на прежнее место, а отправить его в музей. Коммунисты, в свою очередь, призвали власти Миасса не уничтожать память великому прошлому, и даже нашли экспертов, которые проведут экспертизу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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