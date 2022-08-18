В Миассе восстановят памятник Ленину

19 августа 2022 в 12:06 Размер текста - 17 +

Восстановление памятника должно войти в проект благоустройства территории Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Миассе (Челябинская область) восстановят памятник Владимиру Ленину. За проект восстановления проголосовали местные жители. Согласно результатам голосования по благоустройству сквера на площади Труда, которое проводилось на сайте «нашмиасс», победу одержал проект №3. Из описания проекта следует, что планировка площади будет дорабатываться и усовершенствоваться, будут высажены деревья по периметру, перенесен остановочный комплекс. По улице Октябрьской будет сформирована аллея с размещением декоративных деревьев, разделяющая потоки движения проезжей части. В описании к голосованию мэрия Миасса отметила, что все три макета показывают лишь направление, в рамках которого будет разработан проект благоустройства. Голосование длилось с начала по середину августа. В декабре прошлого года памятник Ленину в Миассе сняли с постамента и отправили на экспертизу с последующей реставрацией. Активисты «Гражданского патруля» выступили с предложением не возвращать памятник на прежнее место, а отправить его в музей. Коммунисты, в свою очередь, призвали власти Миасса не уничтожать память великому прошлому, и даже нашли экспертов, которые проведут экспертизу.

В Миассе (Челябинская область) восстановят памятник Владимиру Ленину. За проект восстановления проголосовали местные жители. Согласно результатам голосования по благоустройству сквера на площади Труда, которое проводилось на сайте «нашмиасс», победу одержал проект №3. Из описания проекта следует, что планировка площади будет дорабатываться и усовершенствоваться, будут высажены деревья по периметру, перенесен остановочный комплекс. По улице Октябрьской будет сформирована аллея с размещением декоративных деревьев, разделяющая потоки движения проезжей части. В описании к голосованию мэрия Миасса отметила, что все три макета показывают лишь направление, в рамках которого будет разработан проект благоустройства. Голосование длилось с начала по середину августа. В декабре прошлого года памятник Ленину в Миассе сняли с постамента и отправили на экспертизу с последующей реставрацией. Активисты «Гражданского патруля» выступили с предложением не возвращать памятник на прежнее место, а отправить его в музей. Коммунисты, в свою очередь, призвали власти Миасса не уничтожать память великому прошлому, и даже нашли экспертов, которые проведут экспертизу.