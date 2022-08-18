Адвокат: испортивший картину в Ельцин Центре должен страдать

19 августа 2022 в 13:45 Размер текста - 17 +

По словам адвоката, охранник из ЕЦ вынужден переживать негативные эмоции, связанные с российским правосудием Фото: Денис Моргунов © URA.RU Суд над охранником Александром Васильевым является показательным и заставляет мужчину сильно переживать и страдать. Об этом журналистам рассказал адвокат обвиняемого Алексей Бушмаков. «Впервые за мою десятилетнюю практику я получил отказ у суда от удовлетворения ходатайства о заочном рассмотрении [дела]. Видно, что человеку трудно присутствовать на судебном заседании, и более того, это является правом подсудимого» — заявил адвокат. По его словам, суды всегда удовлетворяли подобные ходатайства, а случай с Васильевым наталкивает Бумшакова на мысль о том, что суд является показательной поркой. «И он [Александр Васильев] должен туда являться, страдать и переживать все эти негативные эмоции, связанные с российским правосудием», — рассказала сторона защиты. Кроме этого, адвокат заявил, что ему непонятно, кому должен будет выплатить штраф Васильев, ведь страховая иск не предъявляла, промолчали о моральном вреде и в Третьяковской галерее. В связи с этим, нет четкого понимания, кому подзащитный Бушмакова должен компенсировать причиненный вред. Охранник Александр Васильев стал известен после того, как пририсовал шариковой ручкой глаза на картине ученицы Каземира Малевича Анны Лепорской «Три фигуры». Инцидент произошел в начале января. Произведение искусства стоит 75 миллионов рублей, а ущерб Третьяковской галерее, которой принадлежит картина, составил около 250 тысяч рублей. По словам Васильева, он нарисовал глаза по просьбе школьников, присутствовавших на выставке. Перед судом мужчине назначили психиатрическую экспертизу, а картину уже восстановили. 19 августа во время заседания Верх-Исетского районного суда Васильев признал, что раскаивается в содеянном и заявил, что из-за своего поступка не может устроиться на работу. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Суд над охранником Александром Васильевым является показательным и заставляет мужчину сильно переживать и страдать. Об этом журналистам рассказал адвокат обвиняемого Алексей Бушмаков. «Впервые за мою десятилетнюю практику я получил отказ у суда от удовлетворения ходатайства о заочном рассмотрении [дела]. Видно, что человеку трудно присутствовать на судебном заседании, и более того, это является правом подсудимого» — заявил адвокат. По его словам, суды всегда удовлетворяли подобные ходатайства, а случай с Васильевым наталкивает Бумшакова на мысль о том, что суд является показательной поркой. «И он [Александр Васильев] должен туда являться, страдать и переживать все эти негативные эмоции, связанные с российским правосудием», — рассказала сторона защиты. Кроме этого, адвокат заявил, что ему непонятно, кому должен будет выплатить штраф Васильев, ведь страховая иск не предъявляла, промолчали о моральном вреде и в Третьяковской галерее. В связи с этим, нет четкого понимания, кому подзащитный Бушмакова должен компенсировать причиненный вред. Охранник Александр Васильев стал известен после того, как пририсовал шариковой ручкой глаза на картине ученицы Каземира Малевича Анны Лепорской «Три фигуры». Инцидент произошел в начале января. Произведение искусства стоит 75 миллионов рублей, а ущерб Третьяковской галерее, которой принадлежит картина, составил около 250 тысяч рублей. По словам Васильева, он нарисовал глаза по просьбе школьников, присутствовавших на выставке. Перед судом мужчине назначили психиатрическую экспертизу, а картину уже восстановили. 19 августа во время заседания Верх-Исетского районного суда Васильев признал, что раскаивается в содеянном и заявил, что из-за своего поступка не может устроиться на работу.