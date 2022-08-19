Силовики проверят тюменский роддом после гибели младенца

20 августа 2022 в 11:56 Размер текста - 17 +

В перинатальном центре младенец погиб через два дня после родов Фото: Илья Московец © URA.RU Следственный комитет проводит проверку по факту гибели младенца в тюменском перинатальном центре. Ребенок погиб спустя два дня после родов. Об этом журналистам рассказала мать погибшего малыша. «Мне положили ребенка на грудь. Он был сухим, не издавал никаких звуков. Ручки были синие. Спросила, почему он не плачет. Его сразу забрали, положили на весы и закричали: „Быстрее реанимацию! Быстрее!“», — сообщила изданию 72.RU мама младенца. Она добавила, что ребенок некоторое время находился в коме, потом врачам удалось восстановить сердцебиение малыша. Однако позднее на ИВЛ отказали все органы. По данным журналистов издания, предварительной причиной гибели младенца является тяжелая асфиксия при рождении. В пресс-службе следственного комитета по региону сообщили, что по итогам проверки будет принят процессуальное решение. «По факту гибели ребенка в отделении перинатального центра Тюмени следственные органы СК РФ по Тюменской области проводят проверку. По ее итогам примут процессуальное решение», — сообщили журналистам в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области. Агентство URA.RU направило запрос в региональный департамент здравоохранения. Ответ ожидается.

Следственный комитет проводит проверку по факту гибели младенца в тюменском перинатальном центре. Ребенок погиб спустя два дня после родов. Об этом журналистам рассказала мать погибшего малыша. «Мне положили ребенка на грудь. Он был сухим, не издавал никаких звуков. Ручки были синие. Спросила, почему он не плачет. Его сразу забрали, положили на весы и закричали: „Быстрее реанимацию! Быстрее!“», — сообщила изданию 72.RU мама младенца. Она добавила, что ребенок некоторое время находился в коме, потом врачам удалось восстановить сердцебиение малыша. Однако позднее на ИВЛ отказали все органы. По данным журналистов издания, предварительной причиной гибели младенца является тяжелая асфиксия при рождении. В пресс-службе следственного комитета по региону сообщили, что по итогам проверки будет принят процессуальное решение. «По факту гибели ребенка в отделении перинатального центра Тюмени следственные органы СК РФ по Тюменской области проводят проверку. По ее итогам примут процессуальное решение», — сообщили журналистам в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области. Агентство URA.RU направило запрос в региональный департамент здравоохранения. Ответ ожидается.