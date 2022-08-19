19 августа 2022

В Перми производитель фанеры сбавил обороты из-за санкций

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Гремячинск и его окрестности. Пермский край, фанера, деревообработка
По данным пермского издания, производственная нагрузка холдинга сейчас составляет 30-35% (архивное фото) Фото:

Крупнейший пермский производитель фанеры, комбинат «Свеза-Уральский», работает на сниженных мощностях. Такая информация появилась в СМИ.

«В компании пояснили, что снижение нагрузки обусловлено серьезными внешними ограничениями и фактическим закрытием западных рынков для продукции российского леспрома. При этом компания находится в поиске новых рынков сбыта и клиентов на доступных направлениях», — передает «Коммерсант-Прикамье». Руководство подчеркивает, что внутренний рынок по-прежнему остается одним из приоритетных для комбината. В планах — возможное расширение поставок в азиатские регионы.

URA.RU писало ранее, что пермский завод АО «Камтэкс-Химпром» не возобновил производство в августе, как ожидалось. Ранее гендиректор химкомбината рассказывала, что простой связан с проблемами экспортной логистики. Существующие торговые и производственные связи были разорваны.

Также корреспонденты агентства писали, что Канада расширила свои санкционные списки в отношении производителей РФ. В них попало АО «Пермский завод «Машиностроитель». Документ был опубликован на сайте правительства Канады. Кроме того, под санкциями США оказалось ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат». Дочерней структурой ММК в Пермском крае является ООО «ММК-Лысьвенский металлургический завод».

Западные компании усилили санкционное давление на Россию после начала вынужденной спецоперации на Украине. Она направленна на прекращение многолетнего геноцида русских в Донбассе. Эти меры нарушили логистику при поставке товаров. Власти России неоднократно заявляли, что прошлые ограничения ударили и по самим инициаторам. Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что истинной целью санкций является «отмена России».

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Большая П»

Крупнейший пермский производитель фанеры, комбинат «Свеза-Уральский», работает на сниженных мощностях. Такая информация появилась в СМИ. «В компании пояснили, что снижение нагрузки обусловлено серьезными внешними ограничениями и фактическим закрытием западных рынков для продукции российского леспрома. При этом компания находится в поиске новых рынков сбыта и клиентов на доступных направлениях», — передает «Коммерсант-Прикамье». Руководство подчеркивает, что внутренний рынок по-прежнему остается одним из приоритетных для комбината. В планах — возможное расширение поставок в азиатские регионы. URA.RU писало ранее, что пермский завод АО «Камтэкс-Химпром» не возобновил производство в августе, как ожидалось. Ранее гендиректор химкомбината рассказывала, что простой связан с проблемами экспортной логистики. Существующие торговые и производственные связи были разорваны. Также корреспонденты агентства писали, что Канада расширила свои санкционные списки в отношении производителей РФ. В них попало АО «Пермский завод «Машиностроитель». Документ был опубликован на сайте правительства Канады. Кроме того, под санкциями США оказалось ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат». Дочерней структурой ММК в Пермском крае является ООО «ММК-Лысьвенский металлургический завод». Западные компании усилили санкционное давление на Россию после начала вынужденной спецоперации на Украине. Она направленна на прекращение многолетнего геноцида русских в Донбассе. Эти меры нарушили логистику при поставке товаров. Власти России неоднократно заявляли, что прошлые ограничения ударили и по самим инициаторам. Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что истинной целью санкций является «отмена России».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...