По данным пермского издания, производственная нагрузка холдинга сейчас составляет 30-35% (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Крупнейший пермский производитель фанеры, комбинат «Свеза-Уральский», работает на сниженных мощностях. Такая информация появилась в СМИ.

«В компании пояснили, что снижение нагрузки обусловлено серьезными внешними ограничениями и фактическим закрытием западных рынков для продукции российского леспрома. При этом компания находится в поиске новых рынков сбыта и клиентов на доступных направлениях», — передает «Коммерсант-Прикамье». Руководство подчеркивает, что внутренний рынок по-прежнему остается одним из приоритетных для комбината. В планах — возможное расширение поставок в азиатские регионы.

URA.RU писало ранее, что пермский завод АО «Камтэкс-Химпром» не возобновил производство в августе, как ожидалось. Ранее гендиректор химкомбината рассказывала, что простой связан с проблемами экспортной логистики. Существующие торговые и производственные связи были разорваны.

Также корреспонденты агентства писали, что Канада расширила свои санкционные списки в отношении производителей РФ. В них попало АО «Пермский завод «Машиностроитель». Документ был опубликован на сайте правительства Канады. Кроме того, под санкциями США оказалось ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат». Дочерней структурой ММК в Пермском крае является ООО «ММК-Лысьвенский металлургический завод».

Западные компании усилили санкционное давление на Россию после начала вынужденной спецоперации на Украине. Она направленна на прекращение многолетнего геноцида русских в Донбассе. Эти меры нарушили логистику при поставке товаров. Власти России неоднократно заявляли, что прошлые ограничения ударили и по самим инициаторам. Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что истинной целью санкций является «отмена России».