Заза Наполи поддержала свердловского травести-артиста Фото: Размик Закарян © URA.RU

Известная московская травести-дива Заза Наполи (настоящее имя — Владим Казанцев) заступилась за екатеринбургского гея-патриота Бомба КиберСиси (настоящее имя — Сергей Нечаев), которого националисты заставили извиняться на камеру за то, что тот в образе исполнил гимн РФ с флагом ЛГБТ в руках. В разговоре с корреспондентом URA.RU Заза сказала, что не сомневается в том, что Нечаев патриот.

«Заставляют его, это видно на видео, потому что видно, что у человека лицо напряжено. В глазах и голосе — страх. Видно, что угрожали до этого ему. В том, что он патриот — нет ни капли сомнения. И то, как он относится к нашей стране и его жизненная позиция — мне прекрасно известно. А те люди, которые его удерживали и заставляли силой это говорить — им за это будет еще расплата. Потому что так с человеком нельзя поступать», — сказала Заза. Владим пояснил корреспонденту, что речь идет про «кармическую расплату», а не физическую.

7 августа в клубе для людей с нетрадиционной сексуальной ориентации в Екатеринбурге устроили «патриотичную» сценку. Одна из травести-див исполнила гимн России, держа в руках флаг ЛГБТ. Этим возмутились многие медийные личности, в частности, депутат Виталий Милонов. Сам Нечаев попросил не делать из него врага народа и рассказал, что не хотел никого оскорбить своим поведением. После этого националисты заставили гея-патриота извиниться на камеру.

Заза Наполи (Владим Казанцев) — эпатажная, гламурная и скандальная львица ночной Москвы, участница и незаменимая ведущая самых дорогих, звездных вечеринок. Владим является обладателем премий «Night Life Awards», «Лучшее клубное шоу» и «Серебряная калоша».