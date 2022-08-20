Аналитик предрек рост доллара до 80 рублей в течение осени

В течение осени курс доллара вырастет до 75-80 рублей. Такой прогноз дал специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов.
«Возможно, доллар будет некоторое время и дальше болтаться в диапазоне 58-62 рубля. Де-факто так происходит уже почти два месяца. Но, как правило, из таких широких „боковиков“ затем происходит очень резкий выход. Если основываться именно на фундаментальном анализе, то выход доллара к 65 рублям может произойти до конца августа. А в течение осени дойти и до 75-80 — там сильные точки сопротивления», — сказал Вавилов в беседе с «Российской газетой».
Курс доллара начал резко снижаться в начале мая и продолжал падение в течение нескольких месяцев. 12 июля курсы доллара и евро сравнялись. В Министерстве экономического развития РФ заявили, что курс рубля достиг своего предела.
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