Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов провел выходной на рыбалке Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов поделился фотографией с рыбалки. Снимок глава региона выложил в своем telegram-канале.

«Выходной на Ямале», — подписано фото. В комментариях пользователи пожелали хорошего отдыха и поинтересовались, что глава округа планирует приготовить. «Уха, жарить или сушить? Что делает губернатор, думаю, многим будет интересно», — написала Нина Галимова.

Ранее URA.RU писало, что глава администрации Лабытнанги Марина Трескова похвасталась уловом. Фото с ведром, полным рыбы она опубликовала на личной странице в социальной сети «ВКонтакте».