Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов провел выходной на рыбалке
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов поделился фотографией с рыбалки. Снимок глава региона выложил в своем telegram-канале.
«Выходной на Ямале», — подписано фото. В комментариях пользователи пожелали хорошего отдыха и поинтересовались, что глава округа планирует приготовить. «Уха, жарить или сушить? Что делает губернатор, думаю, многим будет интересно», — написала Нина Галимова.
Ранее URA.RU писало, что глава администрации Лабытнанги Марина Трескова похвасталась уловом. Фото с ведром, полным рыбы она опубликовала на личной странице в социальной сети «ВКонтакте».
Дмитрий Артюхов на рыбалке
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