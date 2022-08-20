20 августа 2022
19 августа 2022

Губернатор Артюхов похвастался уловом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. Салехард, артюхов дмитрий
Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов провел выходной на рыбалке Фото:

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов поделился фотографией с рыбалки. Снимок глава региона выложил в своем telegram-канале.

«Выходной на Ямале», — подписано фото. В комментариях пользователи пожелали хорошего отдыха и поинтересовались, что глава округа планирует приготовить. «Уха, жарить или сушить? Что делает губернатор, думаю, многим будет интересно», — написала Нина Галимова.

Ранее URA.RU писало, что глава администрации Лабытнанги Марина Трескова похвасталась уловом. Фото с ведром, полным рыбы она опубликовала на личной странице в социальной сети «ВКонтакте».

Дмитрий Артюхов на рыбалке

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Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов поделился фотографией с рыбалки. Снимок глава региона выложил в своем telegram-канале. «Выходной на Ямале», — подписано фото. В комментариях пользователи пожелали хорошего отдыха и поинтересовались, что глава округа планирует приготовить. «Уха, жарить или сушить? Что делает губернатор, думаю, многим будет интересно», — написала Нина Галимова. Ранее URA.RU писало, что глава администрации Лабытнанги Марина Трескова похвасталась уловом. Фото с ведром, полным рыбы она опубликовала на личной странице в социальной сети «ВКонтакте».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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