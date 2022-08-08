Мэр Лабытнанги Марина Трескова похвасталась уловом Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Глава администрации Лабытнанги Марина Трескова похвасталась уловом. Фото с ведром, полным рыбы она опубликовала на личной странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Лето радует нас погодой, и в эти теплые дни горожане стремятся отдохнуть на берегах Ханмея и Оби. Заядлым рыбакам желаю отличного клева: «Ловись, рыбка!» — написала Трескова в соцсети.

Также она призвала горожан соблюдать чистоту на берегах рек и в тундре. Трескова выразила благодарность всем участникам экосубботников.

Ранее URA.RU рассказало, что глава Ямальского района Андрей Кугаевский похвастался уловом. Фото с рыбалки опубликованы на его личной странице в соцсетях.