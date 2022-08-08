08 августа 2022
07 августа 2022

Мэр из ЯНАО наловила ведро рыбы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарты. Сургут , рыбалка, улов, щука
Мэр Лабытнанги Марина Трескова похвасталась уловом Фото:

Глава администрации Лабытнанги Марина Трескова похвасталась уловом. Фото с ведром, полным рыбы она опубликовала на личной странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Лето радует нас погодой, и в эти теплые дни горожане стремятся отдохнуть на берегах Ханмея и Оби. Заядлым рыбакам желаю отличного клева: «Ловись, рыбка!» — написала Трескова в соцсети.

Также она призвала горожан соблюдать чистоту на берегах рек и в тундре. Трескова выразила благодарность всем участникам экосубботников.

Ранее URA.RU рассказало, что глава Ямальского района Андрей Кугаевский похвастался уловом. Фото с рыбалки опубликованы на его личной странице в соцсетях.

Фото:

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Глава администрации Лабытнанги Марина Трескова похвасталась уловом. Фото с ведром, полным рыбы она опубликовала на личной странице в социальной сети «ВКонтакте». «Лето радует нас погодой, и в эти теплые дни горожане стремятся отдохнуть на берегах Ханмея и Оби. Заядлым рыбакам желаю отличного клева: «Ловись, рыбка!» — написала Трескова в соцсети. Также она призвала горожан соблюдать чистоту на берегах рек и в тундре. Трескова выразила благодарность всем участникам экосубботников. Ранее URA.RU рассказало, что глава Ямальского района Андрей Кугаевский похвастался уловом. Фото с рыбалки опубликованы на его личной странице в соцсетях.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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