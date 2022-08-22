На Тайвань прибыла новая делегация США

22 августа 2022 в 11:03 Размер текста - 17 +

Губернатор американского штата прибыл на Тайвань без предупреждения, заявили в СМИ Фото: Владимир Андреев © URA.RU На остров Тайвань прибыла новая американская делегация во главе с губернатором штата Индиана Эриком Холкомбом. Об этом сообщило немецкое издание Der Spiegel. «О визите не было объявлено заранее: несмотря на напряженность в отношениях с Китаем, в островную республику Тайвань вновь прибыла делегация США. Президент Тайваня Цай Инвэнь приняла в понедельник группу во главе с губернатором штата Индиана Эриком Холкомбом», — говорится в публикации. По информации издания, тайваньский лидер призвала американского политика к двустороннему укреплению отношений. «Губернатор пообещал, что Индиана продолжит работу над развитием стратегического партнерства с Тайванем. Он надеется на будущее сотрудничество», — отмечается в статье. Ранее делегация Конгресса США прибыла на Тайвань 14 августа. Сообщалось, что официальные представители начали переговоры для обсуждения торговых отношений. До этого остров посещала спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси. Экс-директор по азиатским исследованиям при Совете по международным отношениям Роберт Мэннинг заявил, что власти США устроили прелюдию к третьей мировой войне, обострив обстановку с Тайванем.

На остров Тайвань прибыла новая американская делегация во главе с губернатором штата Индиана Эриком Холкомбом. Об этом сообщило немецкое издание Der Spiegel. «О визите не было объявлено заранее: несмотря на напряженность в отношениях с Китаем, в островную республику Тайвань вновь прибыла делегация США. Президент Тайваня Цай Инвэнь приняла в понедельник группу во главе с губернатором штата Индиана Эриком Холкомбом», — говорится в публикации. По информации издания, тайваньский лидер призвала американского политика к двустороннему укреплению отношений. «Губернатор пообещал, что Индиана продолжит работу над развитием стратегического партнерства с Тайванем. Он надеется на будущее сотрудничество», — отмечается в статье. Ранее делегация Конгресса США прибыла на Тайвань 14 августа. Сообщалось, что официальные представители начали переговоры для обсуждения торговых отношений. До этого остров посещала спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси. Экс-директор по азиатским исследованиям при Совете по международным отношениям Роберт Мэннинг заявил, что власти США устроили прелюдию к третьей мировой войне, обострив обстановку с Тайванем.