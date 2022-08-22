На Тайвань прибыла новая делегация США

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Флаги. Санкт-Петербург, американский флаг, флаг сша, флаг америки
Губернатор американского штата прибыл на Тайвань без предупреждения, заявили в СМИ Фото:

На остров Тайвань прибыла новая американская делегация во главе с губернатором штата Индиана Эриком Холкомбом. Об этом сообщило немецкое издание Der Spiegel.

«О визите не было объявлено заранее: несмотря на напряженность в отношениях с Китаем, в островную республику Тайвань вновь прибыла делегация США. Президент Тайваня Цай Инвэнь приняла в понедельник группу во главе с губернатором штата Индиана Эриком Холкомбом», — говорится в публикации.

По информации издания, тайваньский лидер призвала американского политика к двустороннему укреплению отношений. «Губернатор пообещал, что Индиана продолжит работу над развитием стратегического партнерства с Тайванем. Он надеется на будущее сотрудничество», — отмечается в статье.

Ранее делегация Конгресса США прибыла на Тайвань 14 августа. Сообщалось, что официальные представители начали переговоры для обсуждения торговых отношений. До этого остров посещала спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси. Экс-директор по азиатским исследованиям при Совете по международным отношениям Роберт Мэннинг заявил, что власти США устроили прелюдию к третьей мировой войне, обострив обстановку с Тайванем.

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На остров Тайвань прибыла новая американская делегация во главе с губернатором штата Индиана Эриком Холкомбом. Об этом сообщило немецкое издание Der Spiegel. «О визите не было объявлено заранее: несмотря на напряженность в отношениях с Китаем, в островную республику Тайвань вновь прибыла делегация США. Президент Тайваня Цай Инвэнь приняла в понедельник группу во главе с губернатором штата Индиана Эриком Холкомбом», — говорится в публикации. По информации издания, тайваньский лидер призвала американского политика к двустороннему укреплению отношений. «Губернатор пообещал, что Индиана продолжит работу над развитием стратегического партнерства с Тайванем. Он надеется на будущее сотрудничество», — отмечается в статье. Ранее делегация Конгресса США прибыла на Тайвань 14 августа. Сообщалось, что официальные представители начали переговоры для обсуждения торговых отношений. До этого остров посещала спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси. Экс-директор по азиатским исследованиям при Совете по международным отношениям Роберт Мэннинг заявил, что власти США устроили прелюдию к третьей мировой войне, обострив обстановку с Тайванем.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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