Шольц уехал в Канаду в надежде найти замену российскому газу

22 августа 2022 в 13:30 Размер текста - 17 +

Шольц просит Канаду заместить российские энергоресурсы Фото: Bundesregierung\Denzel новость из сюжета Газовый кризис в Европе Канцлер Германии Олаф Шольц приехал в Канаду для того, чтобы договориться о дополнительных поставках природных ресурсов, которые заменят российское сырье. Об этом сообщает немецкое информагентство DPA. «Канцлер Германии Олаф Шольц и вице-канцлер Роберт Хабек отправились в воскресенье с трехдневной поездкой в Канаду, где переговоры будут посвящены усилиям Берлина по поиску альтернатив российским поставкам газа», — говорится в публикации. По информации агентства, немецкий политик планирует подписать соглашение о более тесном сотрудничестве в области водородной энергетики. Кроме того, представители стран обсудят возможное увеличение поставок сжиженного природного газа (СПГ), газа, никеля, кобальта, лития и графита. Ранее министр экономики ФРГ Роберт Хабек не смог договориться с Катаром о дополнительных поставках газа. Агентство Reuters сообщало, что причина разногласий кроется в условиях длительности договора. Страны Запада усилили санкционное давление на РФ после начала российской специальной операции на Украине. Однако жители ФРГ недовольны последствиями антироссийских санкций. Так, немцы освистали освистали канцлера во время его выступления в Бранденбурге, передает «Национальная служба новостей».

Канцлер Германии Олаф Шольц приехал в Канаду для того, чтобы договориться о дополнительных поставках природных ресурсов, которые заменят российское сырье. Об этом сообщает немецкое информагентство DPA. «Канцлер Германии Олаф Шольц и вице-канцлер Роберт Хабек отправились в воскресенье с трехдневной поездкой в Канаду, где переговоры будут посвящены усилиям Берлина по поиску альтернатив российским поставкам газа», — говорится в публикации. По информации агентства, немецкий политик планирует подписать соглашение о более тесном сотрудничестве в области водородной энергетики. Кроме того, представители стран обсудят возможное увеличение поставок сжиженного природного газа (СПГ), газа, никеля, кобальта, лития и графита. Ранее министр экономики ФРГ Роберт Хабек не смог договориться с Катаром о дополнительных поставках газа. Агентство Reuters сообщало, что причина разногласий кроется в условиях длительности договора. Страны Запада усилили санкционное давление на РФ после начала российской специальной операции на Украине. Однако жители ФРГ недовольны последствиями антироссийских санкций. Так, немцы освистали освистали канцлера во время его выступления в Бранденбурге, передает «Национальная служба новостей».