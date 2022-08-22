«Известия»: в МО РФ определили основного носителя ракет «Кинжал»

Самолет МиГ-31И станет основным носителей гиперзвуковой ракеты «Кинжал». По словам источника «Известий» в Министерстве обороны России, соответствующее решение уже принято.
Собеседник газеты заявляет, что в Минобороны РФ определились с основным носителем ракет «Кинжал». Им станет самолет МиГ-31И, уточнил источник.
Отмечается, что МиГ-31И лучше более старой версии «К», благодаря наличию специальных электронных систем, повышающих летные характеристики и возможности самолета. Однако самолеты МиГ-31К так же продолжат свою службу.
В марте в ходе спецоперации на Украине Россия впервые применила гиперзвуковую ракету «Кинжал». За все время проведения специальной операции ВС РФ трижды применили новые ракеты, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, передает RT. В Британии признали свою беззащитность перед российскими «Кинжалами». Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия была вынуждена разработать гиперзвуковое оружие, чтобы обходить оборону США.
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