Отечественные Sprite и Fanta от «Доброго» появятся в сентябре

23 августа 2022 в 03:53 Размер текста - 17 +

Замены Sprite, Fanta и других напитков появятся на прилавках в сентябре, заявили в «Магните» Фото: Анна Майорова © URA.RU Российские замены газированных напитков Sprite и Fanta «Добрый Лимон-лайм» и «Добрый Orange» появятся на прилавках магазинов уже в сентябре 2022 года. Об этом заявили в сети магазинов «Магнит». Новые бренды напитков, специально созданные для России, появятся на прилавках магазинов в сентябре 2022 года, сообщили «Известиям» в «Магните». В ассортименте появятся лимонады «Добрый Лимон-лайм» и «Добрый Orange», которые сохранят привычные для покупателей вкусы Sprite и Fanta, отмечают в компании. Также в линейке появятся совершенно новые варианты вкусов, такие как манго-маракуйя, дюшес, сибирские травы и вишня. В торговой сети «Верный» рассказали, что Coca-Cola Company (владеет брендов «Добрый») уже провела презентацию новых напитков. В компании добавили, что пока не успели договориться с производителем о запуске продаж новинок. Отмечается, что «Верный» продолжает продавать напиток Coca-Cola, который импортирует из Казахстана. Компания Coca-Cola объявила о приостановке работы в России. Дистрибьюторы компании в России сообщали, что в РФ больше не будут продавать и производить этот напиток. Минсельхоз отказался ввозить Coca-Cola через параллельный импорт. Некоторые компании начали уходить с российского рынка из-за спецоперации РФ на Украине. В начале августа Coca-Cola Company представила привычные россиянам напитки под новыми названиями. Агентство Reuters отмечало, что компания Coca-Cola потерпела серьезные убытки после ухода с российского рынка. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские замены газированных напитков Sprite и Fanta «Добрый Лимон-лайм» и «Добрый Orange» появятся на прилавках магазинов уже в сентябре 2022 года. Об этом заявили в сети магазинов «Магнит». Новые бренды напитков, специально созданные для России, появятся на прилавках магазинов в сентябре 2022 года, сообщили «Известиям» в «Магните». В ассортименте появятся лимонады «Добрый Лимон-лайм» и «Добрый Orange», которые сохранят привычные для покупателей вкусы Sprite и Fanta, отмечают в компании. Также в линейке появятся совершенно новые варианты вкусов, такие как манго-маракуйя, дюшес, сибирские травы и вишня. В торговой сети «Верный» рассказали, что Coca-Cola Company (владеет брендов «Добрый») уже провела презентацию новых напитков. В компании добавили, что пока не успели договориться с производителем о запуске продаж новинок. Отмечается, что «Верный» продолжает продавать напиток Coca-Cola, который импортирует из Казахстана. Компания Coca-Cola объявила о приостановке работы в России. Дистрибьюторы компании в России сообщали, что в РФ больше не будут продавать и производить этот напиток. Минсельхоз отказался ввозить Coca-Cola через параллельный импорт. Некоторые компании начали уходить с российского рынка из-за спецоперации РФ на Украине. В начале августа Coca-Cola Company представила привычные россиянам напитки под новыми названиями. Агентство Reuters отмечало, что компания Coca-Cola потерпела серьезные убытки после ухода с российского рынка.