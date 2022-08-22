Соловьев просит посадить уральца, одобрившего убийство Дугиной

Соловьев считает, что уральский журналист должен ответить перед законом за свои слова Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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Телеведущий Владимир Соловьев призвал посадить уральского журналиста Дмитрия Фоминцева на пять лет за его слова одобрения по поводу убийства Дарьи Дугиной. С таким требованием журналист выступил в эфире своей программы «СоловьевLive».

«Мразь ты, Дмитрий! Пять лет минимум этой сволочи! Сидеть должна эта тварь! Дмитрий Фоминцев, Екатеринбург — один из бесов. [Экс-мер Екатеринбурга Евгений] Ройзман уже начал защищать его?» — возмутился телеведущий. Также Соловьев обратил внимание на извинение Фоминцева и назвал журналиста «веселой гей-сволочью».

Ранее екатеринбургский журналист Дмитрий Фоминцев в своем telegram-канале «ИродЪ Уральский» написал: «Убийство журналиста <> Дугиной — хорошо! Хорошо для наших пропагандонов». Медийные персоны осудили заявление автора, а общественники пожаловались на него в ФСБ. Позже Фоминцев оправдался за свои слова и удалил пост.