Евгений Куйвашев провел полчаса в компании тысячи учителей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Свердловской области-2022

Власти Свердловской области в ближайшие годы планируют активно наращивать материальную поддержку педагогов. С таким обещанием выступил губернатор Евгений Куйвашев, которого в сентябре ждут выборы на новый срок. Свое заявление он сделал перед несколькими тысячами учителей на августовском областном педсовете, передает корреспондент URA.RU.

Традиционное областное совещание работников образования в этом году проходит на необычной площадке — в главном зале «Екатеринбург-Экспо». Выбор места, помимо прочего, связан с приездом Куйвашева, у которого осталось три недели до губернаторских выборов. Уже за полчаса до начала педсовета зал «Экспо», вмещающий до пяти тысяч человек, оказался заполнен до отказа.

Тем логичнее, что перед выступлением Куйвашева педагогам включили промо-ролик, рассказывающий об успехах областных властей в сфере образования с 2017 года. Трехминутное видео с цитатами губернатора учителя встретили аплодисментами.

Свою речь, поднявшись на сцену, Куйвашев начал с разговора о важности воспитания молодого поколения. «Педагоги и наставники — главные люди в этом процессе. И мы будем планомерно наращивать поддержку педагогов и всей системы образования, чтобы помочь вам в вашей работе, поддержать вас морально и материально», — пообещал губернатор.

Куйвашев акцентировал, что считает работу учителей «самой важной и ответственной». И заочно упрекнул журналистов, которые «подчас на ровном месте раздувают шумиху» из школьных скандалов. «Я хочу, чтобы вы знали. Я всегда на вашей стороне. Защищал и буду защищать вас от всяческих нападок и попыток опорочить ваш труд, честь и доброе имя», — сорвал Куйвашев очередную порцию аплодисментов.

Выборы губернатора в Свердловской области назначены на 11 сентября. В гонке, помимо Куйвашева, представляющего «Единую Россию», участвуют еще четыре человека. Это вице-спикер заксо Александр Ивачев (КПРФ), депутат заксобрания Александр Каптюг (ЛДПР), а также депутаты Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия») и Александр Демин («Новые люди»).

Зал «Екатеринбург-Экспо», рассчитанный на пять тысяч зрителей, был заполнено целиком Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Вместе с губернатором на педсовете выступили спикер заксобрания Людмила Бабушкина (слева) и министр образования Юрий Биктуганов (в центре) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU