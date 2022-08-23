Собчак заступилась за охранника, испортившего картину в ЕЦ

По словам Собчак, директор Третьяковской галереи не хочет комментировать ситуацию с охранником Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Журналистка Ксения Собчак встала на сторону Александра Васильева из Екатеринбурга, который пририсовал шариковой ручкой глаза картине «Три фигуры». Работу из Третьяковской галереи выставляли в Ельцин Центре. Свое негодование Собчак опубликовала в telegram-канале.

«Давайте поговорим о том, как себя чувствует и как спит ночами Зельфира Трегулова. Директриса Третьяковской галереи, которая отказывается идти на мировую с 64-летним охранником Ельцин Центра Александром Васильевым, нарисовавшим глаза картине ученицы Малевича. Картина туда приехала из Третьяковки», — начала журналистка.

Она напомнила, что Александр Васильев является инвалидом и ветераном боевых действий в Чечне и Афганистане, имеет психиатрический диагноз. Телеведущая обратила внимание, что мужчина уже признал вину, неоднократно извинился, а реставрацию картины покрыла страховка.

«Она [Трегулова]— влиятельная москвичка со связями. На попытку „Осторожно Media“ узнать, почему она вцепилась зубами в несчастного пенсионера, которого жестокие подростки подбили сделать глупость, она ответила „не-не, я в командировке, все, спасибо“», — заявила Собчак. Журналистка привела в пример и слова адвоката Васильева — Алексея Бушмакова, который также не понимает, почему Третьяковская галерея не пошла на примирение.

Охранник Александр Васильев стал известен после того, как в начале января пририсовал шариковой ручкой глаза на картине ученицы Каземира Малевича Анны Лепорской «Три фигуры». Стоимость картины оценили в 75 миллионов рублей, а ущерб, который нанесли Третьяковской галерее — около 250 тысяч рублей. По словам Васильева, он нарисовал глаза по просьбе школьников, присутствовавших на выставке. Перед судом мужчине назначили психиатрическую экспертизу, а картину уже восстановили. 19 августа во время заседания Верх-Исетского районного суда Васильев признал, что раскаивается в содеянном и заявил, что из-за своего поступка не может устроиться на работу. Адвокат охранника считает, что суд над Васильевым является «показательной поркой».