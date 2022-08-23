Цены на последние модели iPhone обвалились на 30 процентов

24 августа 2022 в 02:39 Размер текста - 17 +

Стоимость iPhone 13 Pro Max на на 1 Тб снизилась с 245 990 до 179 990 рублей Фото: Размик Закарян © URA.RU Айфоны, ввезенные в Россию по параллельному импорту, за последний месяц подешевели на 30%. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на собственное исследование. «Стоимость айфонов, ввезенных по параллельному импорту, упала на 30% <…> iPhone 13 Pro Max в максимальной конфигурации на 1 Тб еще месяц назад стоил в re:Store 245 990 рублей, а теперь — 179 990 рублей. Подешевели, пусть и менее значительно, и „младшие“ версии девайса на 128 Гб, скинув в среднем 20 тысяч рублей», — говорится в материале. Уточняется, что такие же цены установлены в МТС, «Ситилинке», «Связном» и других магазинах. По словам ритейлеров, снижению стоимости смартфонов способствовали укрепление курса рубля, а также выстраивание новых логистических цепочек. «Цены на большинство моделей сохранились на уровне начала 2022 года», — уточнил в беседе с изданием представитель сети «М.Видео—Эльдорадо». Предыдущее снижение цен на смартфоны американского бренда было замечено в середине июня. Тогда айфоны в сравнении с мартом подешевели почти на треть. Компания Apple заявила о прекращении поставок своей техники в Россию после начала спецоперации РФ, объявленной 24 февраля. Из-за угрозы дефицита товара россияне начали массово скупать модели iPhone. В результате к концу марта продукция Apple в интернет-магазинах РФ подорожала до 142%. Однако уже в мае Министерство промышленности и торговли РФ включило бренд в перечень параллельного импорта. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Айфоны, ввезенные в Россию по параллельному импорту, за последний месяц подешевели на 30%. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на собственное исследование. «Стоимость айфонов, ввезенных по параллельному импорту, упала на 30% <…> iPhone 13 Pro Max в максимальной конфигурации на 1 Тб еще месяц назад стоил в re:Store 245 990 рублей, а теперь — 179 990 рублей. Подешевели, пусть и менее значительно, и „младшие“ версии девайса на 128 Гб, скинув в среднем 20 тысяч рублей», — говорится в материале. Уточняется, что такие же цены установлены в МТС, «Ситилинке», «Связном» и других магазинах. По словам ритейлеров, снижению стоимости смартфонов способствовали укрепление курса рубля, а также выстраивание новых логистических цепочек. «Цены на большинство моделей сохранились на уровне начала 2022 года», — уточнил в беседе с изданием представитель сети «М.Видео—Эльдорадо». Предыдущее снижение цен на смартфоны американского бренда было замечено в середине июня. Тогда айфоны в сравнении с мартом подешевели почти на треть. Компания Apple заявила о прекращении поставок своей техники в Россию после начала спецоперации РФ, объявленной 24 февраля. Из-за угрозы дефицита товара россияне начали массово скупать модели iPhone. В результате к концу марта продукция Apple в интернет-магазинах РФ подорожала до 142%. Однако уже в мае Министерство промышленности и торговли РФ включило бренд в перечень параллельного импорта.