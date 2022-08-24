В Екатеринбурге осудили свердловчан, убивших пермскую туристку

24 августа 2022 в 15:13 Размер текста - 17 +

Дело велось в закрытых судебных заседаниях Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Свердловчан Алексея Еремеева и Ольгу Васеву, убивших туристку из Перми Анастасию Пыхтееву, отправлены в колонию. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. «Суд постановил приговорить Еремеева к 23 годам колонии строгого режима, Васеву — к 9 годам колонии обычного», — сообщили в пресс-службе. Дело велось в закрытых судебных заседаниях. По версии следствия, подсудимые Еремеев и Васева, находясь в состоянии алкогольного опьянения, обнаружили в парке «Оленьи ручьи» туристическую палатку, в которой спала Пыхтеева. Они разбудили ее и выманили на открытую местность. Еремеев избил и изнасиловал девушку, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. После этого, желая скрыть ранее совершенные преступления, Еремеев заколол Пыхтееву ножом. Обвиняемые похитили имущество женщины. Следователи допросили свидетелей и провели специальные экспертизы, сообщили в СУ СК по Свердловской области. Там отметили, что силовики провели очные ставки и доказали вину Еремеева и Васевой. По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, во время задержания Еремеев натравил на полицейских свою овчарку. Пыхтеева отправилась в Свердловскую область 29 мая. На следующий день в Перми ждали ее возвращения, но туристка не выходила на связь. Дома у нее остались мать и малолетний сын. Родные Пыхтеевой обратились в полицию. 3 июня следователи возбудили дело по статье «Убийство», а на следующий день нашли тело туристки. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Свердловчан Алексея Еремеева и Ольгу Васеву, убивших туристку из Перми Анастасию Пыхтееву, отправлены в колонию. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. «Суд постановил приговорить Еремеева к 23 годам колонии строгого режима, Васеву — к 9 годам колонии обычного», — сообщили в пресс-службе. Дело велось в закрытых судебных заседаниях. По версии следствия, подсудимые Еремеев и Васева, находясь в состоянии алкогольного опьянения, обнаружили в парке «Оленьи ручьи» туристическую палатку, в которой спала Пыхтеева. Они разбудили ее и выманили на открытую местность. Еремеев избил и изнасиловал девушку, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. После этого, желая скрыть ранее совершенные преступления, Еремеев заколол Пыхтееву ножом. Обвиняемые похитили имущество женщины. Следователи допросили свидетелей и провели специальные экспертизы, сообщили в СУ СК по Свердловской области. Там отметили, что силовики провели очные ставки и доказали вину Еремеева и Васевой. По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, во время задержания Еремеев натравил на полицейских свою овчарку. Пыхтеева отправилась в Свердловскую область 29 мая. На следующий день в Перми ждали ее возвращения, но туристка не выходила на связь. Дома у нее остались мать и малолетний сын. Родные Пыхтеевой обратились в полицию. 3 июня следователи возбудили дело по статье «Убийство», а на следующий день нашли тело туристки.