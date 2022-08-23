Тюменские власти ищут ключевого сотрудника за пределами региона

Замену Павлу Белявскому не могут найти больше трех месяцев Фото: Николай Бастриков © URA.RU

На должность директора департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области может быть назначен выходец из другого региона. Об этом URA.RU сообщил источник в тюменском политическом истеблишменте. Прежний глава ведомства Павел Белявский в мае был повышен до замгубернатора.

«На должность главы департамента рассматриваются чиновники из-за пределов области. Этим, в том числе, и объясняется то, что на место Белявского больше трех месяцев никого не назначают», — рассказал инсайдер.

Другой источник в тюменском правительстве замечает, что существует вариант, когда Белявский неформально будет руководить ведомством. «Тогда на место директора назначат номинальную фигуру. В частности, называется Антон Пермяков, который сейчас в департаменте отвечает за финансы», — поделился информацией собеседник агентства.

URA.RU направило запрос в информационный центр правительства Тюменской области. Ответ на него ожидается.

Белявский получил пост замгубернатора в один день с отставкой вице-губернатора Тюменской области Сергея Сарычева. Последний проработал в органах власти 30 лет, из которых большую часть курировал внутреннюю политику региона.