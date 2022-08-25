Экс-депутат Госдумы получил важный пост в Кургане и Челябинске

25 августа 2022 в 15:04 Размер текста - 17 +

Анатолий Литовченко стал полноправным руководителем управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Бывший депутат Госдумы от Челябинской области Анатолий Литовченко назначен начальником управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской области. Эту информацию подтвердил URA.RU он сам. «Соответствующий приказ Минсельхоза РФ подписан и мной получен. Работа очень интересная и важная. Мы делаем все, чтобы в наши регионы не попадала некачественная продукция и не вывозили товары из России. Также продолжается борьба с фантомными компаниями, производящими контрафактное продовольствие», — заявил URA.RU Литовченко. До избрания в парламент Литовченко возглавлял Увельский район Челябинской области. В 2016 году Литовченко победил на выборах по Коркинскому округу, а в 2021 году уже не стал участвовать в выборах. В начале мая управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям объединили в одну структуру. Ей Литовченко долгое время руководил в статусе исполняющего обязанности начальника.

Бывший депутат Госдумы от Челябинской области Анатолий Литовченко назначен начальником управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской области. Эту информацию подтвердил URA.RU он сам. «Соответствующий приказ Минсельхоза РФ подписан и мной получен. Работа очень интересная и важная. Мы делаем все, чтобы в наши регионы не попадала некачественная продукция и не вывозили товары из России. Также продолжается борьба с фантомными компаниями, производящими контрафактное продовольствие», — заявил URA.RU Литовченко. До избрания в парламент Литовченко возглавлял Увельский район Челябинской области. В 2016 году Литовченко победил на выборах по Коркинскому округу, а в 2021 году уже не стал участвовать в выборах. В начале мая управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям объединили в одну структуру. Ей Литовченко долгое время руководил в статусе исполняющего обязанности начальника.