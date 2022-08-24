Источник назвал причину спешного ухода пермского мэра

25 августа 2022 в 20:48 Размер текста - 17 +

В мэрии Березников в мае прошли обыски Фото: Сергей Леонов © URA.RU Поспешное увольнение мэра Березников Константина Светлакова может быть связано с уголовным преследованием. Об этом URA.RU сообщили несколько источников в политэлитах. «В мае в Березниках проходили следственные мероприятия. Возможно, это связано с историей вокруг приватизации местного мусорного полигона и вообще работы коммунального блока», — говорит один из источников. Он напоминает, что по опыту такие резкие уходы с важных должностей чаще всего связаны с готовящимся обвинением. Собеседник в правоохранительных органах отмечает, что уголовное дело действительно есть. Но его фигурантом является якобы первый вице-мэр Березников Леонид Мокрушин, который ранее работал заместителем министра по ЖКХ в Пермском крае. Другой собеседник говорит, что пристальное внимание к мэрии Березников со стороны силовиков якобы связано с тем, что он поссорился с «Уралкалием», выходцем которого являлся и сам Константин Светлаков. «И тогда правоохранители начали поднимать вообще все документы и все бумаги. А при желании найти всегда можно», — говорит источник. Ранее в ГУ МВД Пермского края URA.RU сообщали о возбуждении уголовного дела по факту хищения денежных средств с использованием служебного положения. Но отрицали, что оно связано с мусорным полигоном. В рамках него в мае в мэрии Березников проходили обыски. Сам Светлаков объяснил свой уход семейными обстоятельствами.

Поспешное увольнение мэра Березников Константина Светлакова может быть связано с уголовным преследованием. Об этом URA.RU сообщили несколько источников в политэлитах. «В мае в Березниках проходили следственные мероприятия. Возможно, это связано с историей вокруг приватизации местного мусорного полигона и вообще работы коммунального блока», — говорит один из источников. Он напоминает, что по опыту такие резкие уходы с важных должностей чаще всего связаны с готовящимся обвинением. Собеседник в правоохранительных органах отмечает, что уголовное дело действительно есть. Но его фигурантом является якобы первый вице-мэр Березников Леонид Мокрушин, который ранее работал заместителем министра по ЖКХ в Пермском крае. Другой собеседник говорит, что пристальное внимание к мэрии Березников со стороны силовиков якобы связано с тем, что он поссорился с «Уралкалием», выходцем которого являлся и сам Константин Светлаков. «И тогда правоохранители начали поднимать вообще все документы и все бумаги. А при желании найти всегда можно», — говорит источник. Ранее в ГУ МВД Пермского края URA.RU сообщали о возбуждении уголовного дела по факту хищения денежных средств с использованием служебного положения. Но отрицали, что оно связано с мусорным полигоном. В рамках него в мае в мэрии Березников проходили обыски. Сам Светлаков объяснил свой уход семейными обстоятельствами.