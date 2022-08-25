Совет Госдумы обратился к украинцам из-за ядерной угрозы

Совет Государственной думы обратился к гражданам Украины и предупредил о возможной ядерной катастрофе, к которой могут привести действия киевского режима с регулярными обстрелами Запорожской АЭС. Соответствующее заявление совет сделал по итогам внеочередного заседания 25 августа.
«Обращаемся к гражданам Украины с просьбой осознать страшные последствия преступной и провокационной политики киевского режима», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте нижней палаты. По мнению парламентариев, она создает риск возникновения ядерной катастрофы.
В этом же заявлении совет призвал МАГАТЭ и ООН потребовать от Киева прекратить обстрелы Запорожской АЭС, которая перешла под контроль РФ в ходе специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. С тех пор она регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ, сообщает Минобороны РФ. Это создает риск ядерной катастрофы, отмечал президент РФ Владимир Путин.
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Совет Государственной думы обратился к гражданам Украины и предупредил о возможной ядерной катастрофе, к которой могут привести действия киевского режима с регулярными обстрелами Запорожской АЭС. Соответствующее заявление совет сделал по итогам внеочередного заседания 25 августа. «Обращаемся к гражданам Украины с просьбой осознать страшные последствия преступной и провокационной политики киевского режима», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте нижней палаты. По мнению парламентариев, она создает риск возникновения ядерной катастрофы. В этом же заявлении совет призвал МАГАТЭ и ООН потребовать от Киева прекратить обстрелы Запорожской АЭС, которая перешла под контроль РФ в ходе специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. С тех пор она регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ, сообщает Минобороны РФ. Это создает риск ядерной катастрофы, отмечал президент РФ Владимир Путин.