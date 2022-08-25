Куйвашев придумал свердловской элите предвыборное задание

Евгений Куйвашев отправил коллег по ЕР в школы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Свердловской области-2022

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил статусным представителям местной «Единой России» провести 1 сентября открытые уроки в школах региона. Такое задание он поставил в ходе предвыборной партийной конференции, передает корреспондент URA.RU.

«Хочу попросить вас побывать 1 сентября [в школах] и не просто сказать речь, поздравления с началом нового учебного года. Но и провести урок „о важном“. В каждом муниципалитете есть что-то важное. В каждом муниципалитете важно рассказать ребятам об истории того или иного населенного пункта, о прекрасных династиях, семьях, людях. Поэтому я обращаюсь ко всем вам. Обязательно провести уроки с ребятами», — поручил Куйвашев однопартийцам.

Губернатор уточнил, что просьбу об открытых уроках получил от свердловских педагогов. С работниками сферы образования Куйвашев общался 23 августа. В тот день, выступая в главном зале «Екатеринбург-Экспо» перед тысячами учителей, глава региона пообещал материально поддерживать их в случае своей победы на выборах.

Прошедшая вечером 25 августа конференция стала последним собранием единороссов перед губернаторскими выборами 11 сентября. Куйвашев участвует в гонке вместе с еще четырьмя кандидатами. Это вице-спикер заксо Александр Ивачев (КПРФ), депутат заксобрания Александр Каптюг (ЛДПР), а также депутаты Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия») и Александр Демин («Новые люди»).