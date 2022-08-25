Власти Херсона призвали назначить единую дату присоединения к РФ

26 августа 2022 в 01:21 Размер текста - 17 +

Кирилл Стремоусов допустил, что жители Херсона сами выберут дату проведения референдума Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Референдумы о присоединении освобожденных территорий Украины к России могут пройти в один день. Об этом в беседе с корреспондентом URA.RU замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов. «Скорее всего не будет очереди среди освобожденных регионов на проведение референдумов. По моему мнению, референдум должен проводиться не отдельно в Херсонской области, а сразу во всех освобожденных регионах одновременно», — сказал Кирилл Стремоусов. Собеседник агентства отметил, что голосование о присоединении к РФ откладывается из-за перехода освобожденных регионов под социальный формат и законодательство России. «Вообще мы хотим, чтобы люди сами были готовы к проведению референдума. Я не принимаю решения относительно даты. Мы хотим, чтобы люди сами заявили и предложили публично свою дату, а не так, чтобы решение было принято на уровне военно-гражданской администрации или российских властей», — резюмировал он. Херсонская область, как и приазовская часть Запорожской, были освобождены российской армией в ходе специальной операции по демилитаризации Украины. Вице-премьер России Марат Хуснуллин в начале августа сообщил о подготовке референдума в Херсоне. На Западе признали, что у Украины нет шансов на то, чтобы выбить российские войска с Херсона. Власти Запорожья уже определились с датой проведения референдума.

Референдумы о присоединении освобожденных территорий Украины к России могут пройти в один день. Об этом в беседе с корреспондентом URA.RU замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов. «Скорее всего не будет очереди среди освобожденных регионов на проведение референдумов. По моему мнению, референдум должен проводиться не отдельно в Херсонской области, а сразу во всех освобожденных регионах одновременно», — сказал Кирилл Стремоусов. Собеседник агентства отметил, что голосование о присоединении к РФ откладывается из-за перехода освобожденных регионов под социальный формат и законодательство России. «Вообще мы хотим, чтобы люди сами были готовы к проведению референдума. Я не принимаю решения относительно даты. Мы хотим, чтобы люди сами заявили и предложили публично свою дату, а не так, чтобы решение было принято на уровне военно-гражданской администрации или российских властей», — резюмировал он. Херсонская область, как и приазовская часть Запорожской, были освобождены российской армией в ходе специальной операции по демилитаризации Украины. Вице-премьер России Марат Хуснуллин в начале августа сообщил о подготовке референдума в Херсоне. На Западе признали, что у Украины нет шансов на то, чтобы выбить российские войска с Херсона. Власти Запорожья уже определились с датой проведения референдума.