На Западе признали невозможность Украины отвоевать Херсон

Наступление на Херсон приведет к огромным потерям в рядах ВСУ, пишет The New York Times. Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) хотят вернуть под своей контроль Херсон, однако у них недостаточно сил, чтобы вытеснить российскую армию. Об этом пишет газета The New York Times. «Украинцы остро почувствовали утрату Херсонской области с ее обширными черноземными сельхозугодьями, славившимися выращиванием самых вкусных в стране помидоров и арбузов. Теперь они хотят вернуть ее, но при этом возникают серьезные проблемы. Россия сохраняет подавляющее превосходство в численности войск и боеприпасах. Даже если украинским военным удастся вытеснить российские войска из сельских сельхозугодий, им, скорее всего, придется вести жестокую городскую битву за город Херсон, что может привести к огромным потерям людей и имущества в рядах ВСУ», — пишет The New York Times. Херсонская область перешла под контроль российских войск в ходе специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Осенью в регионе намерены провести референдум о присоединении к России, пишет RT. В Херсонской области уже выдают российские паспорта, сообщает телеканал 360.

