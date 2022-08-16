На Западе признали невозможность Украины отвоевать Херсон

Вооруженные силы Украины (ВСУ) хотят вернуть под своей контроль Херсон, однако у них недостаточно сил, чтобы вытеснить российскую армию. Об этом пишет газета The New York Times.
«Украинцы остро почувствовали утрату Херсонской области с ее обширными черноземными сельхозугодьями, славившимися выращиванием самых вкусных в стране помидоров и арбузов. Теперь они хотят вернуть ее, но при этом возникают серьезные проблемы. Россия сохраняет подавляющее превосходство в численности войск и боеприпасах. Даже если украинским военным удастся вытеснить российские войска из сельских сельхозугодий, им, скорее всего, придется вести жестокую городскую битву за город Херсон, что может привести к огромным потерям людей и имущества в рядах ВСУ», — пишет The New York Times.
Херсонская область перешла под контроль российских войск в ходе специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Осенью в регионе намерены провести референдум о присоединении к России, пишет RT. В Херсонской области уже выдают российские паспорта, сообщает телеканал 360.
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) хотят вернуть под своей контроль Херсон, однако у них недостаточно сил, чтобы вытеснить российскую армию. Об этом пишет газета The New York Times. «Украинцы остро почувствовали утрату Херсонской области с ее обширными черноземными сельхозугодьями, славившимися выращиванием самых вкусных в стране помидоров и арбузов. Теперь они хотят вернуть ее, но при этом возникают серьезные проблемы. Россия сохраняет подавляющее превосходство в численности войск и боеприпасах. Даже если украинским военным удастся вытеснить российские войска из сельских сельхозугодий, им, скорее всего, придется вести жестокую городскую битву за город Херсон, что может привести к огромным потерям людей и имущества в рядах ВСУ», — пишет The New York Times. Херсонская область перешла под контроль российских войск в ходе специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Осенью в регионе намерены провести референдум о присоединении к России, пишет RT. В Херсонской области уже выдают российские паспорта, сообщает телеканал 360.