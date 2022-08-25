В челябинском районе меняют задержанного ФСБ главу

26 августа 2022 в 12:35 Размер текста - 17 +

В Челябинской области проводят конкурс на замену арестованного Байдавлета Тайбергенова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Конкурсы на глав в Челябинской области К выборам главы Агаповского района допустили 16 претендентов из 17 заявившихся на конкурс. Об этом сообщил URA.RU председатель конкурсной комиссии, вице-губернатор Челябинской области Алексей Фартыгин. Одна из потенциальных кандидатов отказалась от участия в выборах. «Заседание завершено. Комиссия допустила до следующего этапа конкурса 16 человек. Учитель начальных классов местной школы Ксения Бородина сняла свою кандидатуру ранее», — пояснил Фартыгин. Изначально документы на участие в конкурсе подали почти два десятка человек. Это стало рекордным показателем для муниципальных выборов последних лет. Выборы будут досрочными: занимавшего пост главы Байдавлета Тайбергенова задержали 23 мая сотрудники ФСБ. Сейчас обязанности главы района исполняет Татьяна Гудкова, ранее начальник финуправления. Тайбергенов обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Чиновник сразу признал вину и начал сотрудничать со следствием. Сейчас его дело уже передали в суд. В рамках соглашения с правоохранительными органами он дал показания против нескольких человек, в том числе — против своего бывшего заместителя Сергея Стрижова.

К выборам главы Агаповского района допустили 16 претендентов из 17 заявившихся на конкурс. Об этом сообщил URA.RU председатель конкурсной комиссии, вице-губернатор Челябинской области Алексей Фартыгин. Одна из потенциальных кандидатов отказалась от участия в выборах. «Заседание завершено. Комиссия допустила до следующего этапа конкурса 16 человек. Учитель начальных классов местной школы Ксения Бородина сняла свою кандидатуру ранее», — пояснил Фартыгин. Изначально документы на участие в конкурсе подали почти два десятка человек. Это стало рекордным показателем для муниципальных выборов последних лет. Выборы будут досрочными: занимавшего пост главы Байдавлета Тайбергенова задержали 23 мая сотрудники ФСБ. Сейчас обязанности главы района исполняет Татьяна Гудкова, ранее начальник финуправления. Тайбергенов обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Чиновник сразу признал вину и начал сотрудничать со следствием. Сейчас его дело уже передали в суд. В рамках соглашения с правоохранительными органами он дал показания против нескольких человек, в том числе — против своего бывшего заместителя Сергея Стрижова.