26 июля 2022

На пост главы Агаповского района заявились 17 человек

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Поездка Алексея Текслера в Агаповку. Челябинская область, тайбергенов байдавлет
Место главы района стало вакантным после ареста и отставки Байдавлета Тайбергенова Фото:

На участие в выборах на пост главы Агаповского района Челябинской области подали заявления 17 человек. Об этом сообщается на официальном сайте администрации района. Место главы стало вакантным после ареста и отставки прежнего руководителя муниципалитета Байдавлета Тайбергенова.

«Прием документов для участия в конкурсе на пост главы района завершился. Конкурс по отбору кандидатов состоится 30 августа», — говорится в документе официальной информации по отбору кандидатур.

Согласно документу, заявки подали:

  • Андрей Рябцев, директор ООО «Медиа ТВ»;
  • Леонид Хомченко, мастер учатска ММК;
  • Сергей Аристов, механик АО Работы взрывные специальные;
  • Валерий Ишмаметьев, пенсионер МВД;
  • Ярослав Панов, индивидуальный предприниматель;
  • Матвей Масюк, мастер участка ММК;
  • Артем Зяблов, инженер ФГУП РТРК Челябинский ОРГПУ;
  • Артем Яхимович, начальник почтампа АО Почта России;
  • Александр Железнов, инженер-строитель ООО «УАМ»;
  • Алексей Бендюковский, бухгалтер сельхозпроизводителей;
  • Ксения Бородина, учитель начальных классов МОУ «Первомайская СОШ»;
  • Владимир Дрогин, машинист экскаватора ООО «Строительный комплекс»;
  • Андрей Спицын, председатель ассоциации предприятий по выращиванию овощей по Челябинской области;
  • Алексей Мирошин, замглавы Агаповского района;
  • Максим Бондаренко, начальник отдела юрслужбы администрации района;
  • Татьяна Лукашова, начальник управления по имуществу администрации района;
  • Александр Токарев, глава К (Ф)Х «Синай»;

Сейчас обязанности главы района исполняет Татьяна Гудкова. При Тайбергенове она руководила управлением финансов. В сентябре депутаты райсобрания выберут главу из числа кандидатов, отобранных конкурсной комиссией.

Тайбергенова задержали 23 мая. Он обвиняется в получении взятки. Он сразу сознался в преступлении и подал в отставку. За сотрудничество со следствием экс-главу выпустили из-под стражи по подписку о невыезде.

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На участие в выборах на пост главы Агаповского района Челябинской области подали заявления 17 человек. Об этом сообщается на официальном сайте администрации района. Место главы стало вакантным после ареста и отставки прежнего руководителя муниципалитета Байдавлета Тайбергенова. «Прием документов для участия в конкурсе на пост главы района завершился. Конкурс по отбору кандидатов состоится 30 августа», — говорится в документе официальной информации по отбору кандидатур. Согласно документу, заявки подали: Сейчас обязанности главы района исполняет Татьяна Гудкова. При Тайбергенове она руководила управлением финансов. В сентябре депутаты райсобрания выберут главу из числа кандидатов, отобранных конкурсной комиссией. Тайбергенова задержали 23 мая. Он обвиняется в получении взятки. Он сразу сознался в преступлении и подал в отставку. За сотрудничество со следствием экс-главу выпустили из-под стражи по подписку о невыезде.
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© Служба новостей «URA.RU»
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