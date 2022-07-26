На пост главы Агаповского района заявились 17 человек

На участие в выборах на пост главы Агаповского района Челябинской области подали заявления 17 человек. Об этом сообщается на официальном сайте администрации района. Место главы стало вакантным после ареста и отставки прежнего руководителя муниципалитета Байдавлета Тайбергенова.
«Прием документов для участия в конкурсе на пост главы района завершился. Конкурс по отбору кандидатов состоится 30 августа», — говорится в документе официальной информации по отбору кандидатур.
Согласно документу, заявки подали:
- Андрей Рябцев, директор ООО «Медиа ТВ»;
- Леонид Хомченко, мастер учатска ММК;
- Сергей Аристов, механик АО Работы взрывные специальные;
- Валерий Ишмаметьев, пенсионер МВД;
- Ярослав Панов, индивидуальный предприниматель;
- Матвей Масюк, мастер участка ММК;
- Артем Зяблов, инженер ФГУП РТРК Челябинский ОРГПУ;
- Артем Яхимович, начальник почтампа АО Почта России;
- Александр Железнов, инженер-строитель ООО «УАМ»;
- Алексей Бендюковский, бухгалтер сельхозпроизводителей;
- Ксения Бородина, учитель начальных классов МОУ «Первомайская СОШ»;
- Владимир Дрогин, машинист экскаватора ООО «Строительный комплекс»;
- Андрей Спицын, председатель ассоциации предприятий по выращиванию овощей по Челябинской области;
- Алексей Мирошин, замглавы Агаповского района;
- Максим Бондаренко, начальник отдела юрслужбы администрации района;
- Татьяна Лукашова, начальник управления по имуществу администрации района;
- Александр Токарев, глава К (Ф)Х «Синай»;
Сейчас обязанности главы района исполняет Татьяна Гудкова. При Тайбергенове она руководила управлением финансов. В сентябре депутаты райсобрания выберут главу из числа кандидатов, отобранных конкурсной комиссией.
Тайбергенова задержали 23 мая. Он обвиняется в получении взятки. Он сразу сознался в преступлении и подал в отставку. За сотрудничество со следствием экс-главу выпустили из-под стражи по подписку о невыезде.
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