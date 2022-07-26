На пост главы Агаповского района заявились 17 человек

27 июля 2022 в 14:09 Размер текста - 17 +

Место главы района стало вакантным после ареста и отставки Байдавлета Тайбергенова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На участие в выборах на пост главы Агаповского района Челябинской области подали заявления 17 человек. Об этом сообщается на официальном сайте администрации района. Место главы стало вакантным после ареста и отставки прежнего руководителя муниципалитета Байдавлета Тайбергенова. «Прием документов для участия в конкурсе на пост главы района завершился. Конкурс по отбору кандидатов состоится 30 августа», — говорится в документе официальной информации по отбору кандидатур. Согласно документу, заявки подали: Андрей Рябцев, директор ООО «Медиа ТВ»;

Леонид Хомченко, мастер учатска ММК;

Сергей Аристов, механик АО Работы взрывные специальные;

Валерий Ишмаметьев, пенсионер МВД;

Ярослав Панов, индивидуальный предприниматель;

Матвей Масюк, мастер участка ММК;

Артем Зяблов, инженер ФГУП РТРК Челябинский ОРГПУ;

Артем Яхимович, начальник почтампа АО Почта России;

Александр Железнов, инженер-строитель ООО «УАМ»;

Алексей Бендюковский, бухгалтер сельхозпроизводителей;

Ксения Бородина, учитель начальных классов МОУ «Первомайская СОШ»;

Владимир Дрогин, машинист экскаватора ООО «Строительный комплекс»;

Андрей Спицын, председатель ассоциации предприятий по выращиванию овощей по Челябинской области;

Алексей Мирошин, замглавы Агаповского района;

Максим Бондаренко, начальник отдела юрслужбы администрации района;

Татьяна Лукашова, начальник управления по имуществу администрации района;

Александр Токарев, глава К (Ф)Х «Синай»; Сейчас обязанности главы района исполняет Татьяна Гудкова. При Тайбергенове она руководила управлением финансов. В сентябре депутаты райсобрания выберут главу из числа кандидатов, отобранных конкурсной комиссией. Тайбергенова задержали 23 мая. Он обвиняется в получении взятки. Он сразу сознался в преступлении и подал в отставку. За сотрудничество со следствием экс-главу выпустили из-под стражи по подписку о невыезде.

На участие в выборах на пост главы Агаповского района Челябинской области подали заявления 17 человек. Об этом сообщается на официальном сайте администрации района. Место главы стало вакантным после ареста и отставки прежнего руководителя муниципалитета Байдавлета Тайбергенова. «Прием документов для участия в конкурсе на пост главы района завершился. Конкурс по отбору кандидатов состоится 30 августа», — говорится в документе официальной информации по отбору кандидатур. Согласно документу, заявки подали: Сейчас обязанности главы района исполняет Татьяна Гудкова. При Тайбергенове она руководила управлением финансов. В сентябре депутаты райсобрания выберут главу из числа кандидатов, отобранных конкурсной комиссией. Тайбергенова задержали 23 мая. Он обвиняется в получении взятки. Он сразу сознался в преступлении и подал в отставку. За сотрудничество со следствием экс-главу выпустили из-под стражи по подписку о невыезде.