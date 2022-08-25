Прокуратура выбрала наказание охраннику ЕЦ, испортившему картину

Адвокат Александра Васильева (на фото) просил назначить ему штраф Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Прокуратура просит назначить обязательные работы бывшему охраннику Ельцин Центра (ЕЦ) Александру Васильеву, который испортил картину Анны Лепорской «Три фигуры» и которого обвиняют в вандализме. Об этом со ссылкой на представителя надзорного ведомства сообщает корреспондент URA.RU из зала Верх-Исетского суда.

«Прошу суд признать Васильева виновным в совершении преступления, предусмотренного частью первой статьи 214 УК РФ и назначить ему наказание в виде обязательных работ сроком на 250 часов», — ходатайствовал прокурор. Адвокат Васильева Алексей Бушмаков назвал такое наказание «слишком суровым для человека, который является инвалидом». «Оно [наказание] для него будет фактически неисполнимо», — заявил защитник. Также он напомнил, что Васильев раскаялся в содеянном. Приговор Васильеву огласят 29 августа.

Прокуратура направила в суд уголовное дело против Васильева в начале августа. А скандал с картиной «Три фигуры» произошел в январе. Полотно входит в коллекцию Третьяковской галереи. Охранника отправляли на психиатрическую экспертизу, за мужчину — ветерана афганской кампании — заступились губернатор Евгений Куйвашев, митрополит Екатеринбургский Евгений (Кульберг) и телеведущая Ксения Собчак.

Но Третьяковская галерея, в чьей коллекции находится работа Лепорской, отказалась прощать Васильева. Несмотря на то, что ущерб — чуть больше 250 тысяч рублей — уже погасила страховая компания.