25 августа 2022

Обманутый выпускник курганского интерната остается без жилья

© Служба новостей «URA.RU»
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Поселок Тазовский, Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ, старый дом, жилой дом, барак, крыльцо, жилой фонд, вторичное жилье, поселок тазовский
В Шадринске сирота, которого обманула сотрудник интерната, ждет восстановления в очереди на жилье Фото:

Обманутого выпускника Шадринского дома-интерната для умственно отсталых детей (Курганская область) Валерия Сапегина не поставили на учет в качестве нуждающегося в жилье. В мэрии затягивают этот процесс, хотя никаких препятствий для постановки на очередь нет, рассказал URA.RU общественник Александр Бухаров, который помогает сироте.

«Росреестр официально отменил договор дарения комнаты в бараке, которую на деньги Сапегина купила воспитатель интерната, первоначально оформив на свою дочь. В администрации Шадринска затягивают процесс восстановления сироты в очереди. Когда его снимали с очереди, не были проведены заседания комиссии или беседа с сиротой, его просто вычеркнули. Сейчас происходят бюрократические проволочки с документами, хотят собирать комиссию. Сирота ждет, когда его восстановят в правах, а его гоняют за разными справками», — отметил Бухаров.

В пресс-службе администрации города Шадринска URA.RU сообщили, что работа по постановке на учет сироты проводится. «Сапегин Валерий будет восстановлен в очереди на получение жилья», — отметили в мэрии.

Ранее URA.RU писало, что сотрудница Шадринского дома-интерната для умственно отсталых детей лишила сироту Валерия Сапегина права на получение благоустроенной квартиры. Женщина купила на деньги подопечного комнату в бараке, которую оформила на свою дочь. Когда сирота обратился в полицию, она «подарила» ему эту комнату, чтобы он забрал заявление. В результате сироту сняли с очереди на получение благоустроенного жилья. По данному факту проводятся проверки.

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Обманутого выпускника Шадринского дома-интерната для умственно отсталых детей (Курганская область) Валерия Сапегина не поставили на учет в качестве нуждающегося в жилье. В мэрии затягивают этот процесс, хотя никаких препятствий для постановки на очередь нет, рассказал URA.RU общественник Александр Бухаров, который помогает сироте. «Росреестр официально отменил договор дарения комнаты в бараке, которую на деньги Сапегина купила воспитатель интерната, первоначально оформив на свою дочь. В администрации Шадринска затягивают процесс восстановления сироты в очереди. Когда его снимали с очереди, не были проведены заседания комиссии или беседа с сиротой, его просто вычеркнули. Сейчас происходят бюрократические проволочки с документами, хотят собирать комиссию. Сирота ждет, когда его восстановят в правах, а его гоняют за разными справками», — отметил Бухаров. В пресс-службе администрации города Шадринска URA.RU сообщили, что работа по постановке на учет сироты проводится. «Сапегин Валерий будет восстановлен в очереди на получение жилья», — отметили в мэрии. Ранее URA.RU писало, что сотрудница Шадринского дома-интерната для умственно отсталых детей лишила сироту Валерия Сапегина права на получение благоустроенной квартиры. Женщина купила на деньги подопечного комнату в бараке, которую оформила на свою дочь. Когда сирота обратился в полицию, она «подарила» ему эту комнату, чтобы он забрал заявление. В результате сироту сняли с очереди на получение благоустроенного жилья. По данному факту проводятся проверки.
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