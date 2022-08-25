Обманутый выпускник курганского интерната остается без жилья

В Шадринске сирота, которого обманула сотрудник интерната, ждет восстановления в очереди на жилье Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Обманутого выпускника Шадринского дома-интерната для умственно отсталых детей (Курганская область) Валерия Сапегина не поставили на учет в качестве нуждающегося в жилье. В мэрии затягивают этот процесс, хотя никаких препятствий для постановки на очередь нет, рассказал URA.RU общественник Александр Бухаров, который помогает сироте.

«Росреестр официально отменил договор дарения комнаты в бараке, которую на деньги Сапегина купила воспитатель интерната, первоначально оформив на свою дочь. В администрации Шадринска затягивают процесс восстановления сироты в очереди. Когда его снимали с очереди, не были проведены заседания комиссии или беседа с сиротой, его просто вычеркнули. Сейчас происходят бюрократические проволочки с документами, хотят собирать комиссию. Сирота ждет, когда его восстановят в правах, а его гоняют за разными справками», — отметил Бухаров.

В пресс-службе администрации города Шадринска URA.RU сообщили, что работа по постановке на учет сироты проводится. «Сапегин Валерий будет восстановлен в очереди на получение жилья», — отметили в мэрии.

Ранее URA.RU писало, что сотрудница Шадринского дома-интерната для умственно отсталых детей лишила сироту Валерия Сапегина права на получение благоустроенной квартиры. Женщина купила на деньги подопечного комнату в бараке, которую оформила на свою дочь. Когда сирота обратился в полицию, она «подарила» ему эту комнату, чтобы он забрал заявление. В результате сироту сняли с очереди на получение благоустроенного жилья. По данному факту проводятся проверки.