Летевший в Тюмень самолет пришлось экстренно проверять в воздухе

Самолет дважды запрашивал снижение в воздушной зоне ответственности Самары Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Следовавший из Москвы в Тюмень 25 августа самолет авиакомпании «Россия» пришлось проверять в воздухе из-за падения давления в гидросистеме. Об этом сообщает telegram-канал Aviaincident. После успешной посадки экипаж выявил еще одну неисправность.

«25 августа 9:28 (мск), зона ответственности Самарского РЦ ЕС ОрВД. При выполнении полета по маршруту самолет RRJ-95, RA-89130, рейс SDM6361 Москва — Тюмень на эшелоне FL330 ЭВС запросил снижение до эшелона FL290 для проверки систем, далее запросил снижение до эшелона FL250. В 09.45 КВС доложил о том, что было падение давление в гидросистеме, проверку произвел», — указано в сообщении. Они уточнили, что борт оказался в порядке и долетел до тюменского аэродрома.

После посадки командир воздушного судна (КВС) сообщил о новой проблеме. У самолета отказал реверс, что не помешало экипажу самостоятельно зарулить на стоянку.

Ранее URA.RU сообщало, что в воздушной зоне ответственности Тюмени произошел инцидент у самолета авиакомпании «Аэрофлот». Летевший по маршруту Москва — Новокузнецк борт сообщил об отказе оборудования.