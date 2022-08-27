Bloomberg: Россия может позволить себе перекрыть газ в ЕС на год

28 августа 2022 в 00:03 Размер текста - 17 +

Россия может на год прекратить весь экспорт газа в Европу без последствий для экономики Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Россия может прекратить весь экспорт газа в страны Евросоюза чуть более чем на один год без негативных последствий для собственной экономики. Об этом пишет издание Bloomberg со ссылкой на экономиста консалтинговой компании Лиама Пича. «До тех пор, пока цены на нефть и уровень экспорта остаются на текущих высоких уровнях, профицита текущего счета России будет достаточно, чтобы поддерживать его даже при отключении от основного газового рынка», — говорится в материале. По словам экономиста, нынешних доходов от газа Москве хватит «чуть более чем на год» прекращения поставок в Евросоюз. «Россия может зарабатывать до 20 миллиардов долларов в квартал на экспорте газа, несмотря на сокращение объемов », — добавил Пич. Западные страны столкнулись с сильнейшим энергетическим кризисом из-за введения частичного эмбарго на российскую нефть и газ после начала спецоперации РФ на Украине. 26 августа фьючерсная цена на газ в Европе превысила 3500 долларов за тысячу кубометров впервые с марта 2022 года. Экс-президент Чехии предрекал крах Запада при полном отказе от российских энергоресурсов.

Россия может прекратить весь экспорт газа в страны Евросоюза чуть более чем на один год без негативных последствий для собственной экономики. Об этом пишет издание Bloomberg со ссылкой на экономиста консалтинговой компании Лиама Пича. «До тех пор, пока цены на нефть и уровень экспорта остаются на текущих высоких уровнях, профицита текущего счета России будет достаточно, чтобы поддерживать его даже при отключении от основного газового рынка», — говорится в материале. По словам экономиста, нынешних доходов от газа Москве хватит «чуть более чем на год» прекращения поставок в Евросоюз. «Россия может зарабатывать до 20 миллиардов долларов в квартал на экспорте газа, несмотря на сокращение объемов », — добавил Пич. Западные страны столкнулись с сильнейшим энергетическим кризисом из-за введения частичного эмбарго на российскую нефть и газ после начала спецоперации РФ на Украине. 26 августа фьючерсная цена на газ в Европе превысила 3500 долларов за тысячу кубометров впервые с марта 2022 года. Экс-президент Чехии предрекал крах Запада при полном отказе от российских энергоресурсов.