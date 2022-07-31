Голландцы скупают дрова, готовясь к зиме без газа

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Липовая гора. Пермь, дрова, пилка деревьев, ножевка
В Голландии массово скупают дрова и камины Фото:
новость из сюжета
Газовый кризис в Европе

Жители Нидерландов закупаются дровами, опасаясь нехватки газа этой зимой. Об этом пишет местная газета de Volkskrant.

«Качество воздуха может ухудшиться в предстоящую зиму. Голландцы, у которых есть камин, массово покупают дрова, опасаясь нехватки газа и заоблачных цен на энергоносители. Также они закупаются обогревателями. Голландский фонд индустрии каминов и печей (NHK) отмечает значительный рост продаж открытых каминов и пеллетных печей», — пишет de Volkskrant.

Цены на газ в Европе значительно выросли в прошлом году. После начала спецоперации на Украине и введения антироссийских санкций ситуация с энергетическим кризисом ЕС ухудшилась. Президент России Владимир Путин отметил, что Европа «проиграла» от своих ограничений. По словам главы государства, именно действия Запада привели к энергокризису в Европе. Цена на газ в ЕС достигла отметки в 2350 долларов за тысячу кубометров.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»
Подписаться
Жители Нидерландов закупаются дровами, опасаясь нехватки газа этой зимой. Об этом пишет местная газета de Volkskrant. «Качество воздуха может ухудшиться в предстоящую зиму. Голландцы, у которых есть камин, массово покупают дрова, опасаясь нехватки газа и заоблачных цен на энергоносители. Также они закупаются обогревателями. Голландский фонд индустрии каминов и печей (NHK) отмечает значительный рост продаж открытых каминов и пеллетных печей», — пишет de Volkskrant. Цены на газ в Европе значительно выросли в прошлом году. После начала спецоперации на Украине и введения антироссийских санкций ситуация с энергетическим кризисом ЕС ухудшилась. Президент России Владимир Путин отметил, что Европа «проиграла» от своих ограничений. По словам главы государства, именно действия Запада привели к энергокризису в Европе. Цена на газ в ЕС достигла отметки в 2350 долларов за тысячу кубометров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...