Голландцы скупают дрова, готовясь к зиме без газа

31 июля 2022 в 19:28 Размер текста - 17 +

В Голландии массово скупают дрова и камины Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Жители Нидерландов закупаются дровами, опасаясь нехватки газа этой зимой. Об этом пишет местная газета de Volkskrant. «Качество воздуха может ухудшиться в предстоящую зиму. Голландцы, у которых есть камин, массово покупают дрова, опасаясь нехватки газа и заоблачных цен на энергоносители. Также они закупаются обогревателями. Голландский фонд индустрии каминов и печей (NHK) отмечает значительный рост продаж открытых каминов и пеллетных печей», — пишет de Volkskrant. Цены на газ в Европе значительно выросли в прошлом году. После начала спецоперации на Украине и введения антироссийских санкций ситуация с энергетическим кризисом ЕС ухудшилась. Президент России Владимир Путин отметил, что Европа «проиграла» от своих ограничений. По словам главы государства, именно действия Запада привели к энергокризису в Европе. Цена на газ в ЕС достигла отметки в 2350 долларов за тысячу кубометров.

Жители Нидерландов закупаются дровами, опасаясь нехватки газа этой зимой. Об этом пишет местная газета de Volkskrant. «Качество воздуха может ухудшиться в предстоящую зиму. Голландцы, у которых есть камин, массово покупают дрова, опасаясь нехватки газа и заоблачных цен на энергоносители. Также они закупаются обогревателями. Голландский фонд индустрии каминов и печей (NHK) отмечает значительный рост продаж открытых каминов и пеллетных печей», — пишет de Volkskrant. Цены на газ в Европе значительно выросли в прошлом году. После начала спецоперации на Украине и введения антироссийских санкций ситуация с энергетическим кризисом ЕС ухудшилась. Президент России Владимир Путин отметил, что Европа «проиграла» от своих ограничений. По словам главы государства, именно действия Запада привели к энергокризису в Европе. Цена на газ в ЕС достигла отметки в 2350 долларов за тысячу кубометров.