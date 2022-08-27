Курганцы задолжали полиции более 760 тысяч рублей

28 августа 2022 в 14:27 Размер текста - 17 +

Полиция отправила должникам более тысячи извещений Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители Кургана не оплачивали штрафы и задолжали полиции более 760 тысяч рублей. Про проведенное оперативно-профилактическое мероприятие «Должник» пишет пресс-служба МВД по Курганской области на своем официальном сайте. «В результате мероприятий 278 человек уплатили задолженность по оплате административных штрафов на общую сумму более 760 тысяч рублей», — рассказывает ведомство. Во время рейдов было составлено более 600 протоколов по ч. 1 статьи 20.25 КоАП РФ «неуплата административного штрафа в установленный законом срок». На автомобили и имущество нескольких курганцев был наложен арест из-за неуплаты долгов. Всего во время мероприятия было проведено около 80 рейдов. Ранее одного курганского водителя арестовали на полгода. 30-летний курганец накопил почти 100 штрафов за нарушение ПДД.

Жители Кургана не оплачивали штрафы и задолжали полиции более 760 тысяч рублей. Про проведенное оперативно-профилактическое мероприятие «Должник» пишет пресс-служба МВД по Курганской области на своем официальном сайте. «В результате мероприятий 278 человек уплатили задолженность по оплате административных штрафов на общую сумму более 760 тысяч рублей», — рассказывает ведомство. Во время рейдов было составлено более 600 протоколов по ч. 1 статьи 20.25 КоАП РФ «неуплата административного штрафа в установленный законом срок». На автомобили и имущество нескольких курганцев был наложен арест из-за неуплаты долгов. Всего во время мероприятия было проведено около 80 рейдов. Ранее одного курганского водителя арестовали на полгода. 30-летний курганец накопил почти 100 штрафов за нарушение ПДД.