Курганцы задолжали полиции более 760 тысяч рублей

Жители Кургана не оплачивали штрафы и задолжали полиции более 760 тысяч рублей. Про проведенное оперативно-профилактическое мероприятие «Должник» пишет пресс-служба МВД по Курганской области на своем официальном сайте.
«В результате мероприятий 278 человек уплатили задолженность по оплате административных штрафов на общую сумму более 760 тысяч рублей», — рассказывает ведомство. Во время рейдов было составлено более 600 протоколов по ч. 1 статьи 20.25 КоАП РФ «неуплата административного штрафа в установленный законом срок».
На автомобили и имущество нескольких курганцев был наложен арест из-за неуплаты долгов. Всего во время мероприятия было проведено около 80 рейдов.
Ранее одного курганского водителя арестовали на полгода. 30-летний курганец накопил почти 100 штрафов за нарушение ПДД.
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