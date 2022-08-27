27 августа 2022
26 августа 2022

Курганцы задолжали полиции более 760 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги. Курган, зарплата, купюра, деньги, доход, взятка, бумажные деньги
Полиция отправила должникам более тысячи извещений Фото:

Жители Кургана не оплачивали штрафы и задолжали полиции более 760 тысяч рублей. Про проведенное оперативно-профилактическое мероприятие «Должник» пишет пресс-служба МВД по Курганской области на своем официальном сайте.

«В результате мероприятий 278 человек уплатили задолженность по оплате административных штрафов на общую сумму более 760 тысяч рублей», — рассказывает ведомство. Во время рейдов было составлено более 600 протоколов по ч. 1 статьи 20.25 КоАП РФ «неуплата административного штрафа в установленный законом срок».

На автомобили и имущество нескольких курганцев был наложен арест из-за неуплаты долгов. Всего во время мероприятия было проведено около 80 рейдов.

Ранее одного курганского водителя арестовали на полгода. 30-летний курганец накопил почти 100 штрафов за нарушение ПДД.

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Жители Кургана не оплачивали штрафы и задолжали полиции более 760 тысяч рублей. Про проведенное оперативно-профилактическое мероприятие «Должник» пишет пресс-служба МВД по Курганской области на своем официальном сайте. «В результате мероприятий 278 человек уплатили задолженность по оплате административных штрафов на общую сумму более 760 тысяч рублей», — рассказывает ведомство. Во время рейдов было составлено более 600 протоколов по ч. 1 статьи 20.25 КоАП РФ «неуплата административного штрафа в установленный законом срок». На автомобили и имущество нескольких курганцев был наложен арест из-за неуплаты долгов. Всего во время мероприятия было проведено около 80 рейдов. Ранее одного курганского водителя арестовали на полгода. 30-летний курганец накопил почти 100 штрафов за нарушение ПДД.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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