В Тюмени продают однокомнатную квартиру за 3,3 миллиарда рублей. Фото

29 августа 2022 в 01:34 Размер текста - 17 +

В центре Тюмени продают однокомнатную квартиру за 3,3 млрд рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени на продажу выставлена однокомнатная квартира в центре города за 3,3 миллиарда рублей. Объявление опубликовано на площадке Avito. Площадь квартиры составляет 34 квадратных метров. «Срочно продается квартире в самом центре нашего города. Комнаты изолированные, требует небольшого ремонта. Тихий и спокойный двор. Цена — 3 300 000 000 рублей», — говорится в объявлении. Квартира расположена в кирпичном девятиэтажном доме на улице Холодильной. Площадь кухни составляет 7,8 квадратных метров. Как указывает продавец, рядом находятся магазины, детские сады, больницы и школа. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени продается дизайнерская квартира за 69 миллионов рублей. Площадь недвижимости составляет составляет 139 квадратных метров.

В Тюмени на продажу выставлена однокомнатная квартира в центре города за 3,3 миллиарда рублей. Объявление опубликовано на площадке Avito. Площадь квартиры составляет 34 квадратных метров. «Срочно продается квартире в самом центре нашего города. Комнаты изолированные, требует небольшого ремонта. Тихий и спокойный двор. Цена — 3 300 000 000 рублей», — говорится в объявлении. Квартира расположена в кирпичном девятиэтажном доме на улице Холодильной. Площадь кухни составляет 7,8 квадратных метров. Как указывает продавец, рядом находятся магазины, детские сады, больницы и школа. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени продается дизайнерская квартира за 69 миллионов рублей. Площадь недвижимости составляет составляет 139 квадратных метров.