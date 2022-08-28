В Тюмени на продажу выставлена однокомнатная квартира в центре города за 3,3 миллиарда рублей. Объявление опубликовано на площадке Avito. Площадь квартиры составляет 34 квадратных метров.
«Срочно продается квартире в самом центре нашего города. Комнаты изолированные, требует небольшого ремонта. Тихий и спокойный двор. Цена — 3 300 000 000 рублей», — говорится в объявлении.
Квартира расположена в кирпичном девятиэтажном доме на улице Холодильной. Площадь кухни составляет 7,8 квадратных метров. Как указывает продавец, рядом находятся магазины, детские сады, больницы и школа.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени продается дизайнерская квартира за 69 миллионов рублей. Площадь недвижимости составляет составляет 139 квадратных метров.
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