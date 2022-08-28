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В Тюмени продают однокомнатную квартиру за 3,3 миллиарда рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Тюмень, многоэтажка, жилой дом, многоэтажный дом, новостройки, многоквартирный дом, панелька, квартал
В центре Тюмени продают однокомнатную квартиру за 3,3 млрд рублей Фото:

В Тюмени на продажу выставлена однокомнатная квартира в центре города за 3,3 миллиарда рублей. Объявление опубликовано на площадке Avito. Площадь квартиры составляет 34 квадратных метров.

«Срочно продается квартире в самом центре нашего города. Комнаты изолированные, требует небольшого ремонта. Тихий и спокойный двор. Цена — 3 300 000 000 рублей», — говорится в объявлении.

Квартира расположена в кирпичном девятиэтажном доме на улице Холодильной. Площадь кухни составляет 7,8 квадратных метров. Как указывает продавец, рядом находятся магазины, детские сады, больницы и школа.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени продается дизайнерская квартира за 69 миллионов рублей. Площадь недвижимости составляет составляет 139 квадратных метров.

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В Тюмени на продажу выставлена однокомнатная квартира в центре города за 3,3 миллиарда рублей. Объявление опубликовано на площадке Avito. Площадь квартиры составляет 34 квадратных метров. «Срочно продается квартире в самом центре нашего города. Комнаты изолированные, требует небольшого ремонта. Тихий и спокойный двор. Цена — 3 300 000 000 рублей», — говорится в объявлении. Квартира расположена в кирпичном девятиэтажном доме на улице Холодильной. Площадь кухни составляет 7,8 квадратных метров. Как указывает продавец, рядом находятся магазины, детские сады, больницы и школа. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени продается дизайнерская квартира за 69 миллионов рублей. Площадь недвижимости составляет составляет 139 квадратных метров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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