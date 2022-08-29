В гордуме Челябинска отложили награждение судимого депутата

Челябинские депутаты вернутся к вопросу о награждении Виталия Рыльских (слева) через месяц Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Вопрос о присвоении звания почетного гражданина Челябинска ранее судимому депутату Виталию Рыльских и пластическому хирургу Александру Пухову сняли с повестки дня заседания гордумы областного центра. Об этом сообщили URA.RU в думе.

«На сессии 30 августа вопрос о новых почетных гражданах рассматриваться не будет. По техническим причинам», — пояснили в гордуме.

По словам инсайдера URA.RU, этот пункт повестки лишь отложен для доработки, как и еще три вопроса. Депутаты намерены рассмотреть его на следующей сессии, которая состоится в конце сентября.

Проект постановления о присвоении звания почетных граждан Рыльских и пластическому хирургу Александру Пухову был согласован 24 августа на комиссии по местному самоуправлению. Утвердить его планировалось на заседании 30 августа, перед Днем города. Представители фракции «Справедливой России» заявили, что будут голосовать против Рыльских на общем заседании думы. Крайне резко раскритиковал намерения коллег депутат Госдумы от Челябинской области Валерий Гартунг.

Звание почетного гражданина ежегодно присваивают «за особые заслуги и достижения, способствующие развитию Челябинска и росту его авторитета в РФ» двум персонам. Пухов — основатель собственной клиники и хирургической школы, его называют личным врачом звезд эстрады, политиков и крупных бизнесменов. Рыльских представляет в гордуме Советский район, от которого избирался в нее уже несколько сроков подряд. Наградить его планировалось за меценатство и большой вклад в реализацию социальных проектов.