КПРФ выступила за особый статус судимого челябинского депутата

26 августа 2022 в 19:05 Размер текста - 17 +

Судимость Виталия Рыльских осталась во временах СССР, а сейчас он меценат и благотворитель Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Фракция КПРФ в гордуме Челябинска поддержит присвоение звания почетного гражданина для ранее судимого депутата Виталия Рыльских в связи с его большим вкладом в социальные проблемы столицы региона. Так пояснил URA.RU позицию коммунистов лидер фракции Эльдар Гильмутдинов. «Фракция поддерживает и считает заслуженным награждения Рыльских званием почетного гражданина Челябинска. Виталий Павлович является меценатом, благотворителем, при его непосредственном участии реализуются многие социально значимые проекты, финансирует детские дворовые команды по хоккею и футболу, покупает детям спортивную форму, спонсирует соревнования и турниры. Кроме того, особое внимание уделяет поддержке детей-сирот и подростков, которые нуждаются в социальной реабилитации», — пояснил URA.RU Гильмутдинов. Кроме того, отметил лидер фракции, главную оценку деятельности Рыльских поставили челябинцы. Они раз за разом выражали ему доверие на выборах. В итоге за 15 лет депутат участвовал в разработке более чем 200 нормативных правовых актов, направленных на развитие города. Комиссия по местному самоуправлению гордумы Челябинска 24 августа согласовала проект постановления о присвоении звания почетных граждан Рыльских и пластическому хирургу Александру Пухову. Представители фракции «Справедливой России» предупредили, что будут голосовать против Рыльских на общем заседании думы. Также раскритиковал намерения коллег депутат Госдумы от Челябинской области Валерий Гартунг. Звание почетного гражданина ежегодно присваивают «за особые заслуги и достижения, способствующие развитию Челябинска и росту его авторитета в РФ» двум персонам. Пухов — основатель и владелец собственной клиники и авторской хирургической школы, считающийся личным врачом звезд эстрады, политиков и крупных бизнесменов. Рыльских — один из самых богатых депутатов гордумы, он представляет в ней Советский район. Ранее депутаты внесли поправки в положение о присвоении званий, позволившие остаться почетным гражданином олигарху Александру Аристову — при СССР судимом за подделку документов. Сейчас присвоить это звание нельзя лишь судимым за тяжкие и особо тяжкие преступления, а также лицам с непогашенной судимостью. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Фракция КПРФ в гордуме Челябинска поддержит присвоение звания почетного гражданина для ранее судимого депутата Виталия Рыльских в связи с его большим вкладом в социальные проблемы столицы региона. Так пояснил URA.RU позицию коммунистов лидер фракции Эльдар Гильмутдинов. «Фракция поддерживает и считает заслуженным награждения Рыльских званием почетного гражданина Челябинска. Виталий Павлович является меценатом, благотворителем, при его непосредственном участии реализуются многие социально значимые проекты, финансирует детские дворовые команды по хоккею и футболу, покупает детям спортивную форму, спонсирует соревнования и турниры. Кроме того, особое внимание уделяет поддержке детей-сирот и подростков, которые нуждаются в социальной реабилитации», — пояснил URA.RU Гильмутдинов. Кроме того, отметил лидер фракции, главную оценку деятельности Рыльских поставили челябинцы. Они раз за разом выражали ему доверие на выборах. В итоге за 15 лет депутат участвовал в разработке более чем 200 нормативных правовых актов, направленных на развитие города. Комиссия по местному самоуправлению гордумы Челябинска 24 августа согласовала проект постановления о присвоении звания почетных граждан Рыльских и пластическому хирургу Александру Пухову. Представители фракции «Справедливой России» предупредили, что будут голосовать против Рыльских на общем заседании думы. Также раскритиковал намерения коллег депутат Госдумы от Челябинской области Валерий Гартунг. Звание почетного гражданина ежегодно присваивают «за особые заслуги и достижения, способствующие развитию Челябинска и росту его авторитета в РФ» двум персонам. Пухов — основатель и владелец собственной клиники и авторской хирургической школы, считающийся личным врачом звезд эстрады, политиков и крупных бизнесменов. Рыльских — один из самых богатых депутатов гордумы, он представляет в ней Советский район. Ранее депутаты внесли поправки в положение о присвоении званий, позволившие остаться почетным гражданином олигарху Александру Аристову — при СССР судимом за подделку документов. Сейчас присвоить это звание нельзя лишь судимым за тяжкие и особо тяжкие преступления, а также лицам с непогашенной судимостью.