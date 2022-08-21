Челябинские депутаты решат, чье имя увековечат золотыми буквами

Виталий Рыльских получил шанс стать Почетным гражданином Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Комиссия по местному самоуправлению гордумы Челябинска 23 августа рассмотрит кандидатуры двух будущих почетных граждан города, чьи имена будут увековечены золотыми буквами в фойе мэрии. Как сообщили URA.RU в думе, внесены документы на депутата и бизнесмена Виталия Рыльских и пластического хирурга Анатолия Пухова.

«Заслуги перед городом Пухова, мягко говоря, не очевидны. Отношение к Рыльских весьма неоднозначное, и часть депутатов может открыто выступить против. Тогда разразится скандал, как это произошло в 2018 году», — пояснил URA.RU инсайдер в политических кругах Челябинска.

«Обоих выдвинули общественные организации. Комиссия может как отклонить обе кандидатуры, так и вынести их на сессию думы, которая состоится 30 сентября. Может быть вынесена и только одна кандидатура», — пояснили URA.RU в думе.

Рыльских называют «самым авторитетным» депутатом гордумы, вспоминая ему былые судимости за хулиганство и незаконное хранение оружия. Другие напоминают, что судимости его давно погашены и самый богатый в гордуме народный избранник известен как меценат, очень много сделавший для областного центра и своего избирательного округа. Тем более, положение о почетных гражданах с 2018 года включает запрет на присвоение этого звания лишь для судимых по тяжким и особо тяжким статьям УК РФ. Благодаря этому сохранил его, например, олигарх Александр Аристов, судимый за подделку документов при СССР и ставший почетным гражданином в 2016 году.

У известного челябинского хирурга, основателя и владельца собственной клиники и авторской хирургической школы Александра Пухова достаточно званий в научных сферах: доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач России, действительный член Российского общества пластических и эстетических хирургов, академик Нью-Йоркской академии наук, Итальянской академии наук, член Международной ассоциации ультразвуковых хирургов. Среди пациентов Пухова немало звезд эстрады, представителей политической элиты, состоятельных бизнесменов.

Звание почетного гражданина присваивается «за особые заслуги и достижения, способствующие развитию Челябинска и росту его авторитета в РФ» раз в год не более чем двум кандидатам. Имена награжденных наносятся золотыми буквами на стену холла мэрии, им вручается удостоверение и почетный знак, а также начисляется символическое денежное пособие. После смерти они по желанию родственников могут быть похоронены на Аллее почетных граждан Успенского кладбища, а бюджет города выделяет 100 тысяч рублей на компенсацию ритуальных расходов.