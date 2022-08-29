Рабочие начали снимать двери и оконные рамы в доме на Вилонова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге продолжают разносить по частям барак по адресу Вилонова 86/1 в Пионерском микрорайоне. На этот раз из дома выносят оконные рамы и двери, при этом в доме продолжают жить люди. Об этом URA.RU рассказала одна из местных жительниц.

«Пришли люди, представилась работниками управляющей компании „Урал-СТ“ и начали выносить окна, двери. Заявили, что в нашем доме будет производиться демонтаж всех инженерных систем, так как дом расселен. Но в доме продолжают жить люди — в шести квартирах! По воле бизнеса наш каменный дом 1958 года постройки с железобетонными перекрытиями признан аварийным. Для справки, в Пионерском поселке 40% домов построены в этот период времени и не признаны пока аварийными. Что происходит? Где закон?», — негодует собеседница.

Также она поделилась видео, на котором один из молодых людей, демонтировавший окна, заявил, что работает по поручению управляющей компании. По его словам, дом является расселенным. При этом ранее в ответе на запрос URA.RU представители «Урал-СТ» заявили, что «на 21 июля в УК не поступало документов о признании дома аварийным, а также подтверждающих документов о выкупе и расселении дома».

Жильцы дома уже несколько месяцев жалуются на неизвестных, которые устраивают погромы в квартирах, выламывают двери и вырезают трубы. Также агентство рассказывало, что екатеринбуржец нанял детей, чтобы разбить окна многострадального дома. Помимо этого, собственники квартир обвиняют застройщика «Атомстройкомплекс», который выкупил территорию, в мародерстве.