29 августа 2022

В федеральном заповеднике в Тюменской области погибла рыба. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, загрязнение, рыбалка, мертвая рыба, мор, экология
Мертвую рыбу обнаружили на территории федерального заказника Фото:

На озере Большое Тарманское (Нижнетавдинский район Тюменской области), входящем в состав федерального заповедника, обнаружили десятки погибших мальков карася, мертвая рыба находится в воде и на берегу. Об этом рассказал один из тюменских рыбаков.

«Съездил на озеро Большое Тарманское. Там произошел падеж мелкого карася. Все тростники — в плавающем дохлом карасе, причем маленького размера, длиной 3-4 см. Проплыл с километр — везде такая же ситуация. Вдоль берега на песке лежит такой же мелкий дохляк», — рассказал тюменец Владимир Квартыч в группе «Рыбалка в Тюменской области» в социальной сети «ВКонтакте».

Изначально мужчина предположил, что карасей могли убить током браконьеры, забравшие крупную добычу. Однако другая мелкая рыба в озере оказалась жива. Рыбак предположил, что дело в воде, а его товарищи по хобби высказали версию, что рыба чем-то больна.

Большое Тарманское — ключевой водоем в системе озер Нижнетавдинского района Тюменской области. Он входит в состав федерального природного заказника «Тюменский». Из-за небольшого удаления от Тюмени водоем пользуется высоким спросом у рыбаков-любителей.

URA.RU направило запрос в управление Росприроднадзора по Тюменской области Ответ ожидается.

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Фото:

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На озере Большое Тарманское (Нижнетавдинский район Тюменской области), входящем в состав федерального заповедника, обнаружили десятки погибших мальков карася, мертвая рыба находится в воде и на берегу. Об этом рассказал один из тюменских рыбаков. «Съездил на озеро Большое Тарманское. Там произошел падеж мелкого карася. Все тростники — в плавающем дохлом карасе, причем маленького размера, длиной 3-4 см. Проплыл с километр — везде такая же ситуация. Вдоль берега на песке лежит такой же мелкий дохляк», — рассказал тюменец Владимир Квартыч в группе «Рыбалка в Тюменской области» в социальной сети «ВКонтакте». Изначально мужчина предположил, что карасей могли убить током браконьеры, забравшие крупную добычу. Однако другая мелкая рыба в озере оказалась жива. Рыбак предположил, что дело в воде, а его товарищи по хобби высказали версию, что рыба чем-то больна. Большое Тарманское — ключевой водоем в системе озер Нижнетавдинского района Тюменской области. Он входит в состав федерального природного заказника «Тюменский». Из-за небольшого удаления от Тюмени водоем пользуется высоким спросом у рыбаков-любителей. URA.RU направило запрос в управление Росприроднадзора по Тюменской области Ответ ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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