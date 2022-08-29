Мертвую рыбу обнаружили на территории федерального заказника Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На озере Большое Тарманское (Нижнетавдинский район Тюменской области), входящем в состав федерального заповедника, обнаружили десятки погибших мальков карася, мертвая рыба находится в воде и на берегу. Об этом рассказал один из тюменских рыбаков.

«Съездил на озеро Большое Тарманское. Там произошел падеж мелкого карася. Все тростники — в плавающем дохлом карасе, причем маленького размера, длиной 3-4 см. Проплыл с километр — везде такая же ситуация. Вдоль берега на песке лежит такой же мелкий дохляк», — рассказал тюменец Владимир Квартыч в группе «Рыбалка в Тюменской области» в социальной сети «ВКонтакте».

Изначально мужчина предположил, что карасей могли убить током браконьеры, забравшие крупную добычу. Однако другая мелкая рыба в озере оказалась жива. Рыбак предположил, что дело в воде, а его товарищи по хобби высказали версию, что рыба чем-то больна.

Большое Тарманское — ключевой водоем в системе озер Нижнетавдинского района Тюменской области. Он входит в состав федерального природного заказника «Тюменский». Из-за небольшого удаления от Тюмени водоем пользуется высоким спросом у рыбаков-любителей.

URA.RU направило запрос в управление Росприроднадзора по Тюменской области Ответ ожидается.

Фото: Владимир Квартыч